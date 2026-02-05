Ο Παναθηναϊκός απογοήτευσε για άλλο ένα μεγάλο παιχνίδι, με τους δείκτες του στα συγκεκριμένα ματς, μέχρι στιγμής, να είναι αποκαρδιωτικοί.

Ο Παναθηναϊκός έδινε το βράδυ της Τετάρτης (04/02) ένα από τα πιο σημαντικά παιχνίδια της σεζόν του, έτσι όπως έχει διαμορφωθεί η κατάσταση, κόντρα στον ΠΑΟΚ και το τελευταίο σφύριγμα της λήξης τον βρήκε να χάνει από τον «δικέφαλο του βορρά» μέσα στην έδρα του με 1-0.

Οι «πράσινοι» απέτυχαν διπλά στην χθεσινή αναμέτρηση, αφού όχι μόνο δεν μπόρεσαν να εξασφαλίσουν κάποιο θετικό αποτέλεσμα ενόψει της ρεβάνς, αλλά είχαν και μία αποκαρδιωτική εικόνα, η οποία ίσως προκάλεσε μεγαλύτερη απογοήτευση και γκρίνια από το ίδιο το αποτέλεσμα.

Μετά το φινάλε του αγώνα υπήρξαν έντονες αποδοκιμασίες τόσο προς τους ποδοσφαιριστές όσο και προς τη διοίκηση από τον κόσμο της ομάδας, που τον είδε να μην ανταποκρίνεται για άλλο ένα μεγάλο ματς.

Το οξύμωρο είναι πως στο πρώτο τέτοιο τεστ του Μπενίτεθ, από τα πέντε που έχει δώσει, το «τριφύλλι» παρουσίασε την καλύτερη εικόνα του κι έκτοτε ακολούθησε πτωτική πορεία ενώ φυσιολογικά θα έπρεπε να συμβαίνει το αντίθετο.

Το στατιστικό που δείχνει την αλήθεια για την εικόνα του στα μεγάλα ματς

Ο Παναθηναϊκός έχει δώσει πέντε παιχνίδια κόντρα στα άλλα τρία μέλη του Big-4 με τον Ράφα Μπενίτεθ στον πάγκο του σε πρωτάθλημα και Κύπελλο και η εικόνα είναι απογοητευτική. Σε πολλούς δεν αρέσουν οι αριθμοί και προτιμούν μόνο την εικόνα του γηπέδου, αλλά καμία φορά είναι ο καλύτερος τρόπος για να περιγράψεις αυτό που βλέπεις.

Οι «πράσινοι» έχουν δώσει τρία ματς κόντρα στον ΠΑΟΚ και δύο κόντρα στην ΑΕΚ, τα τρία εξ' αυτών είναι εντός και τα άλλα δύο εκτός. Μονάχα σ' ένα απ' αυτά ήταν καλύτεροι από τον αντίπαλό τους, εκείνο με τον ΠΑΟΚ στην Λεωφόρο. Αυτό είναι και το μοναδικό που κέρδισαν. Αντίθετα σε όλα τα άλλα που ήταν χειρότεροι έχασαν σε όλα.

Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ 2-1 (Superleague)

Παναθηναϊκός - ΑΕΚ 2-3 (Superleague)

ΑΕΚ - Παναθηναϊκός 4-0 (Superleague)

ΠΑΟΚ - Παναθηανϊκός 2-0 (Superleague)

Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ 0-1 (Κύπελλο)

Σ' αυτά ματς το «τριφύλλι» δημιούργησε συνολικά τελικές που η αξία τους έφτασε τα 3,61xG, άξιζαν δηλαδή να σκοράρουν κάτι λιγότερο από τέσσερα γκολ. Σημείωσαν τέσσερα δηλαδή 0,39 παραπάνω από το φυσιολογικό. Αντίθετα δέχθηκαν απειλή που έφτασε τα 8,14xG, με την εστία τους να παραβιάζεται τελικά 11 φορές, δηλαδή 2,86 φορές περισσότερο απ' ότι έπρεπε.

Αν τα εξετάσουμε αυτά σε μέσους όρους βλέπουμε πως η απειλή του Παναθηναϊκού έφτανε κατά μέσο όρο τα 0,72xG, δηλαδή δεν του αναλογούσε ούτε ένα τέρμα ανά ματς, ενώ παράλληλα δεχόταν τελικές που έφταναν τα 1,63xGa ανά ματς. Σε απλά ελληνικά στα μεγάλα αυτά παιχνίδια απειλείται διπλάσια απ' ότι απειλή όσο σοκαριστικό κι αν ακούγεται.

Αν αφαιρέσουμε τα πέναλτι και μετρήσουμε μόνο τις τελικές από τις υπόλοιπες στατικές φάσεις και το open play, τότε τα νούμερα αυτά πάνε ως εξής. Η απειλή των «πρασίνων» πέφτει στο 0,57xG ανά 90' κι εκείνη που δέχεται στο 1,17xGa. Δηλάδη η αναλογία παραμένει διπλασία ενώ η επιθετική συγκομιδή του πέφτει στο μισό γκολ ανά ματς. Καταλαβαίνει κανείς γιατί μιλάμε τόσο καιρό για μεγάλο πρόβλημα στην δημιουργία του «τριφυλλιού».

Παναθηναϊκός vs xG xGa xG (χωρίς πέναλτι) xGa (χωρίς πέναλτι) ΠΑΟΚ εντός (Superleague) 0.84 0.19 0.84 0.19 ΑΕΚ εντός (Superleague) 1.69 1.93 0.93 0.41 ΑΕΚ εκτός (Superleague) 0.48 1.91 0.18 1.91 ΠΑΟΚ εκτός (Superleague) 0.40 2.43 0.40 2.43 ΠΑΟΚ εντός (Κύπελλο) 0.20 1.68 0.2 0.92 Συνολικά 3.61 8.14 2.85 5.86 Μ.Ο. 0.72 1.63 0.57 1.17

Για να καταλάβετε λίγο καλύτερα τι σημαίνουν αυτά τα νούμερα βάλτε στο μυαλό σας πως μία μέση τελική έχει αξία 0,10xG. Κοινώς ο Παναθηναϊκός δημιουργεί με το ζόρι σχεδόν 6 τέτοιες τελικές σε κάθε μεγάλο παιχνίδι ενώ την ίδια ώρα δέχεται σχεδόν 12. Καταλαβαίνει κανείς γιατί του είναι τόσο δύσκολο να πάρει αποτέλεσμα στα ματς αυτά.

Για να καταδείξουμε πόσο χειρότερα πάνε τα πράγματα στα ματς αυτά έπειτα από το πρώτο καλό παιχνίδι που έκανε κόντρα στον ΠΑΟΚ, αν το βάλουμε από την εξίσωση, η αναλογία γίνεται 0,50xG-1.42xGa, δηλαδή η απειλή που δέχεται είναι τρεις φορές μεγαλύτερη από κείνη που δημιουργεί.

Χωρίς να θέλουμε να σας κουράσουμε με περισσότερα νούμερα, ο Παναθηναϊκός αυτή τη στιγμή έχει καταφέρει να είναι μία ομάδα που δημιουργεί πάρα πολύ λίγο για την ποιότητα του ρόστερ που έχει ενώ ταυτόχρονα δέχεται και σημαντική απειλή. Αν και ξεκάθαρα από τους δύο δείκτες, ο πιο προβληματικός είναι εκείνος της επίθεσης, αφού, όταν τον συνδυάζεις με την εικόνα, φαίνεται σαν η ομάδα να μην έχει κάποιο πλάνο στο οποίο στοχεύει για να έρθει το αποτέλεσμα.

Καλό είναι να βασίζεται σε ατομικές ενέργειες και εμπνεύσεις, όμως πρέπει να δημιουργούνται και οι κατάλληλες προϋποθέσεις για να μπορούν οι παίκτες να προχωρήσουν σ' αυτές.