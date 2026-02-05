Τα δεδομένα για την ευρωπαϊκή λίστα του Παναθηναϊκού

Το δικαίωμα για την είσοδο τριών νέων παικτών στην ευρωπαϊκή λίστα, η προθεσμία που λήγει σήμερα και οι υποψήφιοι.

Τα μεσάνυχτα της Πέμπτης (05/02-24:00) ολοκληρώνεται η προθεσμία για τις τρεις αλλαγές που μπορούν να κάνουν στις λίστες τους οι ομάδες που συνεχίζουν στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις της UEFA ενόψει της εκκίνησης της νοκ άουτ φάσης τους. Ο Παναθηναϊκός έχει κάνει ήδη επτά μεταγραφές στην τρέχουσα μεταγραφική περίοδο ενώ διέθετε ήδη μερικούς παίκτες που ήταν εκτός αυτής.

Ταυτόχρονα υπήρξαν αρκετές αποχωρήσεις, μερικές αφορούσαν παίκτες που βρισκόντουσαν σ' αυτήν (Ντραγκόφσκι, Φικάι, Μπρέγκου, Τετέ), με αποτέλεσμα να μειωθεί ο αριθμός των διαθέσιμων ποδοσφαιριστών στους 20.

Το πρόβλημα είναι πως λόγω της φυγής των Φικάι και Μπρέγκου, που θεωρούνταν club trained, οι ποδοσφαιριστές που μπορρούν να δηλώσουν οι «πράσινοι», μειώνοντας από τους 24 στους 22, αφού δεν έχουν να αντέξουν κάποιον άλλον club-trained παίκτη. Κάπως έτσι για να γίνουν οι τρεις προσθήκες, θα πρέπει να αφαιρέσουν κι έναν ποδοσφαιριστή, παρ' ότι έφυγαν τέσσερις.

Οι τρεις παίκτες που θα προστεθούν στην ευρωπαϊκή λίστα

Αυτή τη στιγμή η ευρωπαϊκή λίστα του Παναθηναϊκού αποτελείται από 20 ποδοσφαιριστές συν τα παιδιά της λίστας Β', στα οποία ανήκει και ο Κάτρης, ο οποίος ναι μεν γύρισε από τον δανεισμό του στον Λεβαδειακό τώρα τον χειμώνα, ωστόσο μπόρεσε να μπει στις επιλογές του Μπενίτεθ, επειδή πληρούσε τα κριτήρια της δεύτερης αυτής λίστας, η οποία αλλάζει μέχρι και 24 ώρες πριν την έναρξη κάθε αγώνα.

Η εικόνα της ευρωπαϊκής λίστας του Παναθηναϊκού

Τερματοφύλακες: Λαφόν, Κότσαρης

Εκτός αυτής βρίσκονται οι Τεττέη, Παντελίδης, Κοντούρης, Τσάβες, Αντίνο, Σισοκό και Ερνάντεθ, οι οποίοι αποκτήθηκαν στο χειμερινό μεταγραφικό παράθυρο, το οποίο κλείνει το βράδυ της Παρασκευής (06/02) αλλά και οι Ντέσερς, Γεντβάι, Βιλένα και Μπόκος.

Ο Νιγηριανός φορ είχε βρεθεί αρχικά στην λίστα, αλλά μετέπειτα, όταν τραυματίστηκε σοβαρά, έγινε αλλαγή μέσω του σχετικού κανονισμού της UEFA με τον Πάντοβιτς ενώ ο νεαρός Έλληνας εξτρέμ δεν πληροί τα κριτήρια της λίστας Β' για να μπει εκεί, όπως ο Κάτρης.

Η λίστα Α' με βάση τα κριτήρια της UEFA

Μη γηγενείς (15): Λαφόν, Τουμπά, Πάλμερ-Μπράουν, Ίνγκασον, Μλαντένοβιτς, Καλάμπρια, Σάντσες, Τσέριν, Ταμπόρδα, Τσιριβέγια, Ζαρουρί, Πελίστρι, Τζούρισιτς, Πάντοβιτς, Σφιντέρσκι

Όπως είναι τα πράγματα αυτή τη στιγμή, ο Παναθηναϊκός μπορεί να δηλώσει μέχρι 22 ποδοσφαιριστές, αφού κανένας απ' αυτούς που πρόκειται να βάλει στην λίστα δεν είναι club-trained για να ανοίξει μία από τις άλλες τρεις θέσεις που χάνει.

Η διάρθρωση της ευρωπαϊκής λίστας είναι 17 μη γηγενείς, 4 γηγενείς και 4 club-trained, συνολικά 25 παίκτες. Οι τέσσερις θέσεις club-trained ποδοσφαιριστών είναι φιξ στη λίστα κι εκεί μπορούν να τοποθετηθούν μόνο παίκτες που πληρούν τα ανάλογα κριτήρια*.

Αυτό σημαίνει πως για να κάνει τρεις αλλαγές στην λίστα, θα πρέπει να αφαιρέσει έναν ποδοσφαιριστή. Η πιθανότερη επιλογή θα είναι ο Μλαντένοβιτς, ο οποίος έμεινε εκτός αποστολής ακόμα και στον αγώνα με την Ρόμα, που οι «πράσινοι» πήγαν στο ματς μ' ένα παίκτη της πρώτης ομάδας στον πάγκο.

Πάμε τώρα στους τρεις ποδοσφαιριστές που είναι πιθανότερο να μπουν σ' αυτήν. Σίγουρα ο ένας απ' αυτούς θα είναι ο Αντίνο. Πέρα από το γεγονός πως υπάρχουν μονάχα τρεις εξτρέμ διαθέσιμοι στην λίστα, μιλάμε για την μεγαλύτερη μεταγραφή στην ιστορία του Παναθηναϊκού.

Η δεύτερη επιλογή φαίνεται όλα τα δεδομένα να συντείνουν πως θα είναι ο Τεττέη, ειδικά από την στιγμή που υπάρχουν πάντα πιθανότητες ο Σφιντέρσκι να αποχωρήσει από την ομάδα.

Η τρίτη επιλογή θα αφορά τον χώρο στον οποίο η ομάδα «πονά» περισσότερο αυτή τη στιγμή, τη μεσαία γραμμή.

Από την στιγμή που δεν διαφαίνεται να προκύπτει μέχρι το βράδυ η μεταγραφή του 6-8αριου που αναζητούν εδώ και μέρες οι άνθρωποι της ομάδας, πρέπει η λύση να προκύψει από τους υπάρχοντες.

Αυτό σημαίνει πως ένας εκ των Σισοκό και Κοντούρη, αν δεν υπάρξει κάποια συνταρακτική εξέλιξη από το μεταγραφικό μετερίζι, θα μπει στην ευρωπαϊκή λίστα προκειμένου να έχει ο Ράφα Μπενίτεθ περισσότερες διαθέσιμες λύσεις στον χώρο αυτό.

*Όπου club-trained= Οι παίκτες που έχουν αγωνιστεί στις ακαδημίες της ομάδας μία τριετία μεταξύ των ετών 15-21