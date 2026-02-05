Αθανασίου στους «Galacticos» by Interwetten: «Απογοητευτική εικόνα εδώ και καιρό, μεγάλη μεταγραφική αστοχία αν δεν πάρει χαφ ο ΠΑΟ»

Ο Νίκος Αθανασίου σχολίασε στους «Galacticos» την χθεσινή απογοητευτική εικόνα του Παναθηναϊκού, αλλά και την πιθανή μεταγραφική αστοχία που θα προκύψει σε περίπτωση που δεν πάρει χαφ.

Η χθεσινή ήττα του Παναθηναϊκού από τον ΠΑΟΚ με 1-0 μέσα στην Λεωφόρο για τον πρώτο μεταξύ τους ημιτελικό του Κυπέλλου Ελλάδος ήταν το βασικό θέμα συζήτησης στην ενότητα των «πρασίνων» στους «Galacticos» by Interwetten.

Ο Νίκος Αθανασίου έκανε μία εκτενής ανάλυση των όσων είδε στο παιχνίδι σχολιάζοντας τόσο τις αποφάσεις του Ράφα Μπενίτεθ, όσο και την γενικότερη εικόνα της ομάδας. Φυσικά από την κουβέντα δεν έλειψε ούτε το θέμα της λίστας, η προθεσμία για την υποβολή της οποίας λήγει απόψε τα μεσάνυχτα, αλλά ούτε και οι μεταγραφές.

Στο τελευταίο κομμάτι εκείνος τόνισε πως θα είναι μεγάλη μεταγραφική αποτυχία αν ο Παναθηναϊκός δεν μπορέσει να πάρει κάποιον μέσο μέχρι το φινάλε των μεταγραφών τα μεσάνυχτα της Παρασκευής (06/02).