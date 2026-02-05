Στις τάξεις του Ολυμπιακού περίμεναν μία συγγνώμη από την ΑΕΚ για την ρίψη της ομπρέλας και δεν ανησυχούν για τα καταγγελόμενα για τον Ποντένσε.

Στον Ολυμπιακό στέκονται στις κινήσεις της ΑΕΚ κάνοντας λόγο για «αυτογκόλ» της Ενωσης και ενώ ανέμεναν μία συγγνώμη για τηνρίψη της ομπρέλας και άλλων αντικειμένων προς το γήπεδο και την πλευρά των παικτών των Πειραιωτών. Εμφατικά αναφέρεται από τον Ολυμπιακό ότι η ΑΕΚ σε μία γνώριμη τακτική της δικομανίας έκανε καταγγελία στον Ποντένσε.

Από τον Ολυμπιακό δεν ανησυχούν για την καταγγελία αυτή και μάλιστα απορούν πώς μπορεί ο Ποδοσφαιρικός Εισαγγελέας να ασκήσει δίωξη όταν το περιστατικό έχει ήδη καταγραφεί στο φύλλο αγώνα. Αντιθέτως, οι άνθρωποι του Ολυμπιακού ετοιμάζονται να προβούν και αυτοί σε καταγγελίες και μηνυτήριες αναφορές και για τα αντικείμενα που έπεσαν στον αγωνιστικό χώρο, και για τις ύβρεις και τις φτυσιές στη σουίτα που φιλοξενήθηκε η αποστολή της ομάδας σύμφωνα με όσα ισχυρίζονται.

Το ίδιο θα γίνει σύμφωνα με τον Ολυμπιακό και για την λεκτική επίθεση του Μάριου Ηλιόπουλου προς τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ και προς τη μεταφράστρια της ομάδας, σε δύο φάσεις μάλιστα, τόσο πριν όσο και μετά τη συνέντευξη Τύπου, η οποία μάλιστα καταγράφεται στην έκθεση του παρατηρητή. Στον Ολυμπιακό σχολίαζαν και την στάση του Ηλιόπουλου στην λογική ότι αφού εξαπέλυσε την λεκτική επίθεση στη συνέχεια υποστήριζε - και ότι ίσως έτσι τον συμβούλεψαν να πει, πώς δεν έχει κάτι με τον Μεντιλίμπαρ, αλλά με τον Ολυμπιακό.

Ο Ολυμπιακός ετοιμάζεται να προβεί σε καταγγελίες και μηνυτήριες αναφορές και για την παρουσία μη διαπιστευμένων προσώπων στα αποδυτήρια (για την οποία η ΑΕΚ περιέργως δεν κλήθηκε καν από τον Αθλητικό Δικαστή, όπως σημειώνουν) και για τις απειλές από «φουσκωτούς» και μη διαπιστευμένους, όπως ο ξάδερφος του Μάριου Ηλιόπουλου, ο οποίος σύμφωνα με τους Ερυθρόλευκους χωρίς διαπίστευση έβριζε τους αξιωματούχους και τους παίκτες του Ολυμπιακού.