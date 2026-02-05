Ο Γιάννης Κώτσιρας είναι ο μοναδικός από τους τραυματίες του Παναθηναϊκού που έχει ελπίδες να προλάβει τον Ολυμπιακό.

Ο Παναθηναϊκός με την ψυχολογία στο ναδίρ μετά την ήττα από τον ΠΑΟΚ και με τα αγωνιστικά προβλήματα να παραμένουν πολλά, ξεκίνησε την προετοιμασία του για το κυριακάτικο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό στο «Γ. Καραϊσκάκης».

Ο Ράφα Μπενίτεθ και γι' αυτό το παιχνίδι καλείται να παρουσιάσει ένα ανταγωνιστικό σύνολο, παρά τις πολλές απουσίες. Ο μόνος που έχει πιθανότητες να προλάβει το ντέρμπι με τους Πειραιώτες, όχι για να ξεκινήσει, αλλά έστω να είναι μία λύση στην αποστολή, είναι ο Γιάννης Κώτσιρας. Ο δεξιός μπακ ακολούθησε σήμερα ατομικό πρόγραμμα.

Αντίθετα, απουσίαζε λόγω της ίωσης ο Τουμπά, ενώ θεραπεία έκαναν οι Πελίστρι, Τσιριβέγια, Τζούριτσιτς, Ντέσερς. Οι τρεις τελευταίοι είναι δεδομένα νοκ άουτ και για τη ρεβάνς στο Κύπελλο, ενώ το ίδιο αναμένεται να συμβεί και με τον Ουρουγουανό.

Αναλυτικά όσα αναφέρει η ΠΑΕ Παναθηναϊκός: «Με πρωινή προπόνηση στο «Γ. Καλαφάτης» ξεκίνησε την Πέμπτη η προετοιμασία του Παναθηναϊκού για την κυριακάτικη αναμέτρηση κόντρα στον Ολυμπιακό.

Όσοι βρέθηκαν στο αρχικό σχήμα του αγώνα Κυπέλλου με τον ΠΑΟΚ έκαναν αποθεραπεία. Οι υπόλοιποι ξεκίνησαν με γυμναστήριο, συνέχισαν στο γήπεδο με rondo, ασκήσεις κυκλοφορίας μπάλας και παιχνίδι.

Ατομικό πρόγραμμα ακολούθησε ο Κώτσιρας. Θεραπεία έκαναν οι Πελίστρι, Τσιριβέγια, Τζούριτσιτς, Ντέσερς. Απών ήταν ο Τουμπά».