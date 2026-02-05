Ο Ντάνιελ Ποντένσε εντυπωσίασε κόντρα στον Αστέρα AKTOR και έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην εύκολη νίκη με 3-0, κάτι που επαληθεύουν και οι αριθμοί του Wyscout.

Ο Ολυμπιακός έφυγε νικητής από την έδρα του Αστέρα AKTOR για την εξ αναβολής 17η αγωνιστική της Stoiximan Superleague, επικρατώντας με 3-0 και ανεβαίνοντας ξανά στην κορυφή του πρωταθλήματος, φεύγοντας αλώβητος από μία δύσκολη έδρα.

Ο Μεχντί Ταρέμι έκανε γκολ και έδωσε και ασίστ, ο Ζέλσον βρήκε ξανά δίχτυα, ο Γκαρθία σκόραρε αλλά ο πραγματικός MVP ακούει στο όνομα του Ντάνιελ Ποντένσε. Ο Πορτογάλος εξτρέμ έκανε μετά από καιρό μία εξαιρετική εμφάνιση, έχοντας άμεση συμμετοχή και στα τρία γκολ, έκανε άνω-κάτω την άμυνα του Αστέρα, βοήθησε στο πρέσινγκ και πρόσφερε χαμόγελα στο «στρατόπεδο» των Πειραιωτών.

Το Gazzetta, με τη βοήθεια του Wyscout, αναλύει τι πρόσφερε ο Ποντένσε στο παιχνίδι του Ολυμπιακού και πόσο σημαντικός παράγοντας ήταν στο διπλό της Τρίπολης.

Συμμετοχή και στα τρία γκολ

Μπορεί στις πίνακες στατιστικής να μην φαίνεται ο Ντάνιελ Ποντένσε, όμως ο Πορτογάλος εξτρέμ έχει άμεση σχέση και στα τρία γκολ που πέτυχε ο Ολυμπιακός, αφού από δικές του ενέργειες έχουν δημιουργηθεί οι απαραίτητες προϋποθέσεις.

Αρχικά στο 2ο λεπτό όταν και άνοιξε το σκορ ο Γκαρθία, ο βραχύσωμος ποδοσφαιριστής είναι εκείνος που κατέβασε την μπάλα από την απομάκρυνση της άμυνας, την κουβάλησε μέχρι τα όρια της περιοχής και έκανε σέντρα ακριβείας στον Ταρέμι, του οποίοι η κεφαλιά σταμάτησε στα σώματα και έπειτα ο Ισπανός χαφ με σουτ έκανε το 1-0.

Στο 8ο λεπτό είναι ο άνθρωπος που ανέλαβε την εκτέλεση του φάουλ και βρήκε για ακόμη μία φορά με ακρίβεια τον Ιρανό φορ, όμως η κεφαλιά του εξουδετερώθηκε από τον πορτιέρε των γηπεδούχων. Τελικά, η τρίτη συνεργασία τους ήταν και η... φαρμακερή.

Στο 27ο λεπτό, ο Ταρέμι δίνει στον Ποντένσε, εκείνος κρατά την μπάλα, βλέπει τον συμπαίκτη του ξανά ελεύθερος στα όρια της περιοχής, του στρώνει και εκείνος με σουτ και με τη βοήθεια της τύχης (κόντρα σε αμυντικό), κάνει το 2-0 για τους Πειραιώτες.

Αποκορύφωμα είναι το τρίτο τέρμα του Ολυμπιακού στο 59ο λεπτό. Ο Ποντένσε παίρνει υπό πίεση την μπάλα έξω αριστερά κοντά στην περιοχή του Αστέρα. Περνάει σαν... σταματημένο τον αντίπαλο αμυντικό, συγκλίνει προς τα μέσα, δείχνει ότι ετοιμάζεται με σουτ αλλά κάνει κοφτή ντρίμπλα «αδειάζοντας» τον χαφ του Αστέρα και δίνει την κατάλληλη στιγμή στον Ταρέμι, ο οποίος κάνει κάτι μεταξύ γυρίσματος και σέντρας για τον Ζέλσον που διαμορφώνει το τελικό 3-0.

Σημαντική βοήθεια στο πρέσινγκ

Ένα σημαντικό σκέλος στο οποίο ο Ποντένσε πρόσφερε βοήθειες είναι αυτό του πρέσινγκ. Στο στυλ παιχνιδιού που αρέσει στον Μεντιλίμπαρ και ο Πορτογάλος εξτρέμ το υπηρέτησε σε μεγάλο βαθμό στον αγώνα της Τρίπολης. Έδωσε συνολικά 17 μονομαχίες (!) εκ των οποίων οι 6 ήταν στο αμυντικό τρανζίσιον, δείχνοντας το πόσο βοήθησε και τον ανάλογο ακραίο μπακ.

Παράλληλα είχε έξι ανακτήσεις της μπάλας από τις οποίες οι τέσσερις ήταν στο αντίπαλο μισό και κυρίως κοντά στην περιοχή του Αστέρα ενώ από τις 17 μονομαχίες, έχει βγει νικητής στις 10. Αριθμοί που δεν συνηθίζει να έχει ο 30χρονος ποδοσφαιριστής, που ήταν σημαντικός και στην κυκλοφορία της μπάλας.

Σε 76 λεπτά συμμετοχής είχε 26 πάσες με ποσοστό επιτυχίας στο 58% (15) ενώ επιχείρησε πέντε μεγάλες μπαλιές αλλά και δύο σέντρες προς την αντίπαλη περιοχή. Σημαντικό στατιστικό είναι οι τέσσερις πάσες στο σημείο του πέναλτι, όπου οι δύο βρήκαν συμπαίκτη του και αμφότερες μετατράπηκαν σε γκολ.

Μόνιμη απειλή προς την αντίπαλη άμυνα

Αν κάτσει να δει κάποιος τον αγώνα, σίγουρα θα πει: «ο Ντάνιελ που ξέραμε». Ειδικά αν είναι οπαδός του Ολυμπιακού. Ο Πορτογάλος εξτρέμ ήταν ένας μόνιμος «πονοκέφαλος» για κάθε αμυντικό που συνάντησε στη συγκεκριμένη αναμέτρηση και στα 76 λεπτά που έπαιξε, έδειξε ότι βρίσκει ξανά τον εαυτό του.

Ο Μεντιλίμπαρ δεν χαμογελά τυχαία. Έχει στα χέρια του έναν ανεβασμένο Ζέλσον, έναν ταλαντούχο Αντρέ Λουίζ και πλέον βλέπει τον Ποντένσε να βρίσκει ξανά στα στάνταρ μετά τον τραυματισμό που είχε. Ο βραχύσωμος εξτρέμ επιχείρησε τέσσερις ντρίμπλες κατά τη διάρκεια του αγώνα με τις τρεις από αυτές να είναι επιτυχημένες.

Το highlight είναι στη στιγμή του τρίτου γκολ που πραγματικά φτιάχνει όλη τη φάση μόνος του και συνεργάζεται για πολλοστή φορά με τον Ταρέμι για να έρθει το 3-0. Παράλληλα είχε συνολικά δύο σουτ όπου αμφότερα κατέληξαν στην εστία και ανάγκασαν τον τερματοφύλακα σε επέμβαση για να σώσει το γκολ.

Είναι σημαντικό που ο Ποντένσε φωνάζει παρών καθώς μπαίνουμε στο τελευταίο τρίτο της σεζόν και έχοντας μπροστά τον στόχο του πρωταθλήματος αλλά και το Champions League, άπαντες στο ρόστερ πρέπει να είναι στο 100% στα χέρια του Μεντιλίμπαρ.