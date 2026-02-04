Ράσταβατς: «Πιστεύω στην ιστορία και στην ποιότητά μας»

Οι δηλώσεις του Μίλαν Ράσταβατς στην κάμερα της NOVA μετά την ήττα του Αστέρα AKTOR από τον Ολυμπιακό στην Τρίπολη.

Ο Αστέρας AKTOR δεν κατάφερε να φανεί ανταγωνιστικός στον αγώνα με τον Ολυμπιακό στην Τρίπολη και ηττήθηκε με 3-0. Ο τεχνικός των Αρκάδων, Μίλαν Ράσταβατς, μίλησε στην κάμερα της NOVA μετά τον αγώνα και εξέφρασε την πίστη του στην ιστορία της ομάδας και στην ποιότητα των παικτών του.

Θυμίζουμε πως οι Κιτρινομπλέ αγωνίζονται στην κορυφαία κατηγορία του ελληνικού ποδοσφαίρου εδώ και 19 συναπτά χρόνια.

Οι δηλώσεις του Μίλαν Ράσταβατς

«Είναι ξεκάθαρο ότι σε αυτό το επίπεδο δεν μπορούμε να κάνουμε πολλά και φθηνά λάθη με ομάδες, όπως ο Ολυμπιακός. Επίσης, δεν ανταποκριθήκαμε στην επιθετικότητά του, ήταν δύσκολο.

Θεωρώ ότι πρέπει να έχουμε καλύτερες και γρήγορες τοποθετήσεις μέσα στο γήπεδο, ώστε να έχουμε καλύτερη ανάπτυξη και τρανζίσιον. Σήμερα δεν δείξαμε ότι μπορούμε να γίνουμε ξανά "ΑΣΤΕΡΑΣ", αλλά να το κάνουμε από το επόμενο ματς.

Όπως έχω ξαναπεί, πιστεύω στην ποιότητα, στην ιστορία της ομάδας και στην προσπάθεια που θα κάνουμε, ώστε να μείνουμε στην κατηγορία».