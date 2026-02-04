Ο Ζέλσον Μαρτίνς έκανε το 0-3 για τον Ολυμπιακό κόντρα στον Αστέρα Aktor στην Τρίπολη.

Ο Ολυμπιακός κάνει περίπατο στην Τρίπολη εναντίον του Αστέρα Aktor. Οι Πειραιώτες στο 59' βρήκαν και τρίτο γκολ.

Ο Ταρέμι πήρε την κεφαλιά σε γέμισμα από την άμυνα και βρήκε τον Ποντένσε. Ο Πορτογάλος εξτρέμ ταλαιπώρησε τους αντιπάλους του, έδωσε στον Ιρανό φορ κι αυτός αριστερά εντός περιοχής γύρισε στον Ζέλσον Μαρτίνς, ο οποίος απλά έσπρωξε την μπάλα στα δίχτυα για το 0-3.

Το γκολ του Μαρτίνς