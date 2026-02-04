Αστέρας Aktor - Ολυμπιακός: Ο Ταρέμι την ασίστ, ο Μαρτίνς το 0-3
Ο Ζέλσον Μαρτίνς έκανε το 0-3 για τον Ολυμπιακό κόντρα στον Αστέρα Aktor στην Τρίπολη.
Ο Ολυμπιακός κάνει περίπατο στην Τρίπολη εναντίον του Αστέρα Aktor. Οι Πειραιώτες στο 59' βρήκαν και τρίτο γκολ.
Ο Ταρέμι πήρε την κεφαλιά σε γέμισμα από την άμυνα και βρήκε τον Ποντένσε. Ο Πορτογάλος εξτρέμ ταλαιπώρησε τους αντιπάλους του, έδωσε στον Ιρανό φορ κι αυτός αριστερά εντός περιοχής γύρισε στον Ζέλσον Μαρτίνς, ο οποίος απλά έσπρωξε την μπάλα στα δίχτυα για το 0-3.
Το γκολ του Μαρτίνς
@Photo credits: eurokinissi, Γιώργος Ματθαίος
