Αστέρας Aktor - Ολυμπιακός: Ο Ταρέμι σημείωσε το 0-2
Ο Ταρέμι με τη... βοήθεια του Σίπσιτς πέτυχε το 0-2 για τον Ολυμπιακό. Στα 16 γκολ ο Ιρανός διεθνής!
Ο Ολυμπιακός στο 27' έκανε το 0-2 κόντρα στον Αστέρα Aktor και παράλληλα πιο εύκολο και το έργο του για την κατάκτηση των τριών βαθμών.
Ο Ποντένσε πάσαρε στον Ταρέμι, ο Ιρανός φορ από το ύψος του πέναλτι έκανε το δεξί σουτ, η μπάλα άλλαξε πορεία στο πόδι του Σίπσιτς και κατέληξε στη δεξιά γωνία του Τσιντώτα. Αυτό ήταν το 16ο λεπτό σε 26 αγώνες για τον Ιρανό
Το γκολ του Ταρέμι
@Photo credits: eurokinissi, Γιώργος Ματθαίος
