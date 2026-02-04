Ο Ταρέμι με τη... βοήθεια του Σίπσιτς πέτυχε το 0-2 για τον Ολυμπιακό. Στα 16 γκολ ο Ιρανός διεθνής!

Ο Ολυμπιακός στο 27' έκανε το 0-2 κόντρα στον Αστέρα Aktor και παράλληλα πιο εύκολο και το έργο του για την κατάκτηση των τριών βαθμών.

Ο Ποντένσε πάσαρε στον Ταρέμι, ο Ιρανός φορ από το ύψος του πέναλτι έκανε το δεξί σουτ, η μπάλα άλλαξε πορεία στο πόδι του Σίπσιτς και κατέληξε στη δεξιά γωνία του Τσιντώτα. Αυτό ήταν το 16ο λεπτό σε 26 αγώνες για τον Ιρανό

Το γκολ του Ταρέμι