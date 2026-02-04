Ο Ντάνι Γκαρθία έκανε το 1-0 για τον Ολυμπιακό μόλις στο 2'!

Ο Ολυμπιακός μπήκε με το πόδι πατημένο στο γκάζι στην Τρίπολη και μόλις στο 2' άνοιξε το σκορ κόντρα στον Αστέρα Aktor.

Ο Ποντένσε έκανε δυνατό σουτ και ο Τσιντώτας απέκρουσε σε κόρνερ.

Στην εκτέλεση του κόρνερ, η μπάλα από τις κόντρες στρώθηκε στον Ντάνι Γκαρθία και ο Ισπανός χαφ από το ύψος του πέναλτι με δεξί σουτ την έστειλε στην αριστερή γωνία για το 1-0.

Το γκολ του Ολυμπιακού