Αστέρας Aktor - Ολυμπιακός: Ο Ντάνι Γκαρθία έκανε το 1-0
Ο Ντάνι Γκαρθία έκανε το 1-0 για τον Ολυμπιακό μόλις στο 2'!
Ο Ολυμπιακός μπήκε με το πόδι πατημένο στο γκάζι στην Τρίπολη και μόλις στο 2' άνοιξε το σκορ κόντρα στον Αστέρα Aktor.
Ο Ποντένσε έκανε δυνατό σουτ και ο Τσιντώτας απέκρουσε σε κόρνερ.
Στην εκτέλεση του κόρνερ, η μπάλα από τις κόντρες στρώθηκε στον Ντάνι Γκαρθία και ο Ισπανός χαφ από το ύψος του πέναλτι με δεξί σουτ την έστειλε στην αριστερή γωνία για το 1-0.
Το γκολ του Ολυμπιακού
@Photo credits: eurokinissi, Γιώργος Ματθαίος
