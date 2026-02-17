Δείτε το πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων της ημέρας, με τις εκπομπές του Gazzetta, το Ολυμπιακός-ΑΕΚ για το Κύπελλο Ελλάδας στο μπάσκετ και τα ματς του Champions League.

Το πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων της ημέρας ξεκινά με τους Galacticos by Interwetten, που έρχονται στις 14:00 στο κανάλι του Gazzetta στο Youtube και αναλύουν όλες τις εξελίξεις στον Παναθηναϊκό, την ΑΕΚ, τον ΠΑΟΚ και τον Ολυμπιακό, μετά την επίσκεψη του Βαγγέλη Μαρινάκη στο Ρέντη.

Αμέσως μετά, ξεκινά η δράση στο Κύπελλο Ελλάδας μπάσκετ με τα προημιτελικά του θεσμού. Στις 17:00 την αυλαία ανοίγουν το Μαρούσι και ο Άρης που θα τεθούν αντιμέτωποι πρώτοι, με το ματς να μεταδίδεται από την ΕΡΤ2. Στις 20:00, ακολουθεί η αναμέτρηση ανάμεσα σε Ολυμπιακό και ΑΕΚ για τους «8» της διοργάνωσης, που θα μεταδοθεί live από την ΕΡΤ2.

Αμέσως μετά την ολοκλήρωση των δύο αναμετρήσεων (22:00), ακολουθεί στο κανάλι του Gazzetta το Gazz Floor by Novibet για όλο το ρεπορτάζ και τις δηλώσεις των πρωταγωνιστών.

Στο ποδόσφαιρο, σέντρα σήμερα για τα Play Off του Champions League με τέσσερα παιχνίδια. Στις 19:45 η Γαλατάσαραϊ φιλοξενεί τη Γιουβέντους (Cosmote Sport 2), στις 22:00 ακολουθούν Μονακό - Παρί Σεν Ζερμέν (Cosmote Sport 3), Μπενφίκα - Ρεάλ Μαδρίτης (Cosmote Sport 2) και Ντόρτμουντ - Αταλάντα (Cosmote Sport 5).

Τέλος, μην χάσετε στις 23:00 στο κανάλι του Gazzetta το «Ξέρεις από μπάλα» με τους Δημήτρη Γρηγορόπουλο και Χρήστο Σούτο.

