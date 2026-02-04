Galacticos LIVE by Interwetten: Ο Κώστας Νικολακόπουλος για τον στόπερ

Galacticos LIVE by Interwetten: Ο Κώστας Νικολακόπουλος για τον στόπερ

Δημήτρης Τομαράς
Ο Μεντιλίμπαρ σε εικαστικό για τις μεταγραφές του Ολυμπιακού

Ο Κώστας Νικολακόπουλος μετέφερε τις τελευταίες μεταγραφικές εξελίξεις για τον Ολυμπιακό στην εκπομπή των Galacticos by Interwetten, ααφε

Ο Ολυμπιακός εξακολουθεί να έχει ανοιχτά τα... ραντάρ του για έξτρα προσθήκη ή και για προσθήκες μετά τους Αντρέ Λουίζ και Κλέιτον.

Όπως τόνισε ο Κώστας Νικολακόπουλος στην εκπομπή των Galacticos by Interwetten ο Ολυμπιακός θέλει στόπερ στο επίπεδο των «βασικών» του και όχι κάποιον παίκτη που θα είναι απλώς «εναλλακτική» λύση. Δείτε τι είπε ακριβώς για τη συγκεκριμένη θέση, καθώς ο Ολυμπιακός μετά την αποχώρηση του Μάνσα με τη μορφή δανεισμού στη Ρίο Αβε έχει ως κεντρικούς αμυντικούς τους Πιρόλα, Ρέτσο, Μπιανκόν, Καλογερόπουλο.

Ο καταξιωμένος ρεπόρτερ του Ολυμπιακού αναφέρθηκε και στο ανοιχτό θέμα απόκτησης τερματοφύλακα, αλλά και «οκταριού», τονίζοντας ότι έχει προταθεί και διεθνής Σουηδός χαφ που αγωνίζεται στη Βόλφσμπουργκ...

