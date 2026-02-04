Galacticos LIVE by Interwetten: Ο Κώστας Νικολακόπουλος για τον στόπερ
Ο Ολυμπιακός εξακολουθεί να έχει ανοιχτά τα... ραντάρ του για έξτρα προσθήκη ή και για προσθήκες μετά τους Αντρέ Λουίζ και Κλέιτον.
Όπως τόνισε ο Κώστας Νικολακόπουλος στην εκπομπή των Galacticos by Interwetten ο Ολυμπιακός θέλει στόπερ στο επίπεδο των «βασικών» του και όχι κάποιον παίκτη που θα είναι απλώς «εναλλακτική» λύση. Δείτε τι είπε ακριβώς για τη συγκεκριμένη θέση, καθώς ο Ολυμπιακός μετά την αποχώρηση του Μάνσα με τη μορφή δανεισμού στη Ρίο Αβε έχει ως κεντρικούς αμυντικούς τους Πιρόλα, Ρέτσο, Μπιανκόν, Καλογερόπουλο.
Ο καταξιωμένος ρεπόρτερ του Ολυμπιακού αναφέρθηκε και στο ανοιχτό θέμα απόκτησης τερματοφύλακα, αλλά και «οκταριού», τονίζοντας ότι έχει προταθεί και διεθνής Σουηδός χαφ που αγωνίζεται στη Βόλφσμπουργκ...
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.