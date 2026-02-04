Αστέρας AKTOR και Ολυμπιακός έφτιαξαν κοινό video στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας κατά του Καρκίνου.

Η ημέρα της διεξαγωγής της εξ αναβολής αναμέτρησης του Αστέρα AKTOR με τον Ολυμπιακό συμπίπτει με την Παγκόσμια Ημέρα κατά του Καρκίνου και οι δυο ομάδες προχώρησαν σε μια κοινή δράση.

Λίγες ώρες πριν τη σέντρα του αγώνα της Τρίπολης οι δυο ομάδες κοινοποίησαν κοινό video με ποδοσφαιριστές τους, οι οποίοι έστειλαν το μήνυμα τους για τη «μάχη» με τον καρκίνο.

«Ο πιο σπουδαίος αγώνας ειναι αυτός. Και είμαστε όλοι μαζί!», γράφει η λεζάντα στο κοινό video Αρκάδων και Πειραιωτών.