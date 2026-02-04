Ο Μάρτιν Χόνγκλα έχει πιθανότητες να προλάβει το κυριακάτικο ντέρμπι του Άρη με τον ΠΑΟΚ.

Ο Άρης προετοιμάζεται για το κυριακάτικο ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ στο «Κλ. Βικελίδης».

Ο Μανόλο Χιμένεθ είδε με ικανοποίηση τους Μεντίλ Κατεβέρε να προπονούνται και θα είναι διαθέσιμοι για την αναμέτρηση, ενώ αρκετές πιθανότητες έχει και ο Μάρτιν Χόνγκλα. Ο Καμερουνέζος μέσος ακολούθησε μέρος του προγράμματος και αναμένεται να είναι έστω στην αποστολή που θα ανακοινώσει ο Ισπανός τεχνικός.

Αναλυτικά όσα αναφέρει η ΠΑΕ Άρης: «Στο Δασυγένειο Αθλητικό Κέντρο προπονήθηκαν το πρωί οι ποδοσφαιριστές του ΑΡΗ ενόψει του κυριακάτικου ντέρμπι με τον Π.Α.Ο.Κ. (08/02, 19:00).

Η προπόνηση της Τετάρτης ξεκίνησε με ασκήσεις ενεργοποίησης και στη συνέχεια επικεντρώθηκε στο κομμάτι της τακτικής.

Οι Χαμζά Μεντίλ και Τίνο Καντεβέρε προπονήθηκαν κανονικά, ο Μάρτιν Χόνγκλα ακολούθησε μέρος του προγράμματος, ενώ οι υπόλοιποι ποδοσφαιριστές που αντιμετωπίζουν πρόβλημα τραυματισμού συνέχισαν τα προγράμματά τους.

Αύριο, Πέμπτη, η προπόνηση θα γίνει το πρωί στο «Δασυγένειο».

* Ο Κώστας Χαρούπας κλήθηκε στο αντιπροσωπευτικό συγκρότημα U19 (εθνική Νέων) ενόψει των προγραμματισμένων φιλικών αγώνων που θα πραγματοποιηθούν στην Κροατία (Κροατία-Ελλάδα, 10/02, Ριέκα, Ελλάδα-Τουρκία, 12/02, Πόρετς).

** Ο Σαραφιανός Παπασαραφιανός κλήθηκε στο αντιπροσωπευτικό συγκρότημα U17 (εθνική Παίδων) ενόψει της συμμετοχής σε Διεθνές Τουρνουά που θα διεξαχθεί στο Πόρετς της Κροατίας (09-16/02)».