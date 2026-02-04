Ο Λεβαδειακός πλησιάζει στην απόκτηση του Νίκου Αθανασίου που επέστρεψε στον Ολυμπιακό έπειτα από τον δανεισμό του στην Ρίο Άβε.

Στην... pole position για την απόκτηση του Νίκου Αθανασίου φαίνεται πως είναι αυτή την ώρα ο Λεβαδειακός. Οι Βοιωτοί έχουν κινηθεί για να κάνουν δικό τους τον Έλληνα αριστερό μπακ, που επέστρεψε στον Ολυμπιακό, αφότου πέρασε το πρώτο μισό της φετινής σεζόν ως δανεικός στην Ρίο Άβε.

Εκείνος είχε τον ρόλο του βασικού αριστερού φουλ μπακ στο 3-4-3 που χρησιμοποιεί ο Σωτήρης Συλαϊδόπουλος κι είχε καλή εικόνα. Ο 24χρονος Έλληνας ποδοσφαιριστής πραγματοποίησε 18 συμμετοχές με την πορτογαλική ομάδα στο πρώτο αυτό μισό της σεζόν, δίνοντας και μία ασίστ στα περισσότερα από 1.400 λεπτά που αγωνίστηκε.

Η πιθανή μετακίνησή του στην Λιβαδειά θα τη βοηθήσει να διορθώσει μία από τις λίγες αδυναμίες που έχει στο ρόστερ της, όχι απλώς κάνοντας ένα «μπάλωμα», αλλά σχηματίζοντας μία από τις πιο καλές δυάδες του πρωταθλήματος στην θέση αυτή.