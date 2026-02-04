Παρά τη συμφωνία που υπήρχε με τον Παναιτωλικό για τη μεταγραφή του Ισάακ Μπενζά εν τέλει το deal δεν θα προχωρήσει.

Ανατροπή προέκυψη στο ζήτημα της μεταγραφής του Ισάακ Μπενζά. Παρά τη συμφωνία που υπήρχε με τον Βέλγο εξτρέμ και τον ποδοσφαιριστή αυτή εν τέλει δεν θα ενεργοποιηθεί.

Ο 29χρονος έφτασε στο Αγρίνιο το βράδυ της Δευτέρας (2/2) και αναμενόταν να ανακοινωθεί την Τρίτη (3/2), όμως αυτό δεν έγινε. Από τα εργομετρικά προέκυψε πως ο Μπενζά ήταν αρκετά πίσω σε φυσική κατάσταση και συνεπώς θα χρειαζόταν πολύ χρόνο για να ήταν έτοιμος.

Με βάση αυτά αποφασίστηκε να μην προχωρήσει η μεταγραφή, παρόλο που οι δυο πλευρές είχαν συμφωνήσει για συμβόλαιο 1,5 έτους.

Πλέον μένει να φανεί εάν θα υπάρξει άλλη προσθήκη, κάτι που τη δεδομένη χρονική στιγμή δεν συγκεντρώνει πολλές πιθανότητες, αν και στις μεταγραφές ποτέ δεν μπορείς να αποκλείσεις κάτι. Θυμίζουμε πως είμαστε δύο μέρες πριν το «κλείσιμο» της αγοράς, ενώ υπάρχει η προθεσμία των ελεύθερων μέχρι τις 16 Φεβρουαρίου.

Θυμίζουμε πως για τα άκρα αποκτήθηκαν ο Φάρλεϊ Ρόσα και ο Λένι Λομπάτο, ενώ επιθετικά η ομάδα ενισχύθηκε στο «9» με τους Χουάν Μανουέλ Γκαρσία και Γιουσούφ Μπάντζι.

Πλέον ο Παναιτωλικός έχει τέσσερα φορ στο ρόστερ, μαζί με τον Χόρχε Αγκίρε, ο οποίος είναι έτοιμος να επιστρέψει, και τον Κόστα Άλεξιτς. Θυμίζουμε πως ο Σέρβος έχει την ευχέρεια να παίξει στο «φτερό».