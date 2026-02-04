Παναιτωλικός: Δεν προχωράει του Μπενζά

Παναιτωλικός: Δεν προχωράει του Μπενζά

Βασίλης Μπαλατσός
Μπενζα

bet365

Παρά τη συμφωνία που υπήρχε με τον Παναιτωλικό για τη μεταγραφή του Ισάακ Μπενζά εν τέλει το deal δεν θα προχωρήσει.

Ανατροπή προέκυψη στο ζήτημα της μεταγραφής του Ισάακ Μπενζά. Παρά τη συμφωνία που υπήρχε με τον Βέλγο εξτρέμ και τον ποδοσφαιριστή αυτή εν τέλει δεν θα ενεργοποιηθεί.

Ο 29χρονος έφτασε στο Αγρίνιο το βράδυ της Δευτέρας (2/2) και αναμενόταν να ανακοινωθεί την Τρίτη (3/2), όμως αυτό δεν έγινε. Από τα εργομετρικά προέκυψε πως ο Μπενζά ήταν αρκετά πίσω σε φυσική κατάσταση και συνεπώς θα χρειαζόταν πολύ χρόνο για να ήταν έτοιμος.

Με βάση αυτά αποφασίστηκε να μην προχωρήσει η μεταγραφή, παρόλο που οι δυο πλευρές είχαν συμφωνήσει για συμβόλαιο 1,5 έτους.

Δείτε Επίσης

Gazzetta Awards 2025: Ψήφισε τους κορυφαίους της χρονιάς
gazzetta awards

Πλέον μένει να φανεί εάν θα υπάρξει άλλη προσθήκη, κάτι που τη δεδομένη χρονική στιγμή δεν συγκεντρώνει πολλές πιθανότητες, αν και στις μεταγραφές ποτέ δεν μπορείς να αποκλείσεις κάτι. Θυμίζουμε πως είμαστε δύο μέρες πριν το «κλείσιμο» της αγοράς, ενώ υπάρχει η προθεσμία των ελεύθερων μέχρι τις 16 Φεβρουαρίου.

 

Θυμίζουμε πως για τα άκρα αποκτήθηκαν ο Φάρλεϊ Ρόσα και ο Λένι Λομπάτο, ενώ επιθετικά η ομάδα ενισχύθηκε στο «9» με τους Χουάν Μανουέλ Γκαρσία και Γιουσούφ Μπάντζι.

Πλέον ο Παναιτωλικός έχει τέσσερα φορ στο ρόστερ, μαζί με τον Χόρχε Αγκίρε, ο οποίος είναι έτοιμος να επιστρέψει, και τον Κόστα Άλεξιτς. Θυμίζουμε πως ο Σέρβος έχει την ευχέρεια να παίξει στο «φτερό».

@Photo credits: Getty Images/Ideal Image
     

    Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.

    Φόρτωση BOLM...
     

    SUPERLEAGUE Τελευταία Νέα