Ο Παναιτωλικός συμφώνησε με τη Σαρλερουά για την απόκτηση του Βέλγου εξτρέμ, Ισάακ Μπενζά.

Ο Παναιτωλικός αναμενόταν να κλείσει τις μεταγραφές του με τον τρίτο εξτρέμ μέσα σε περίπου 48 ώρες και το κατάφερε. Ο Τίτορμος έφτασε σε συμφωνία με τη Σαρλερουά για την απόκτηση του Ισαάκ Μπενζά.

Πρόκειται για 29χρονο Βελγοθρεμμένο εξτρέμ, με ρίζες από το Κονγκό. Είναι δεξιοπόδαρος και αγωνίζεται κυρίως από τη δεξιά πλευρά, όμως έχει την ευχέρεια να αγωνιστεί τόσο αριστερά, όσο και στην κορυφή.

Έχει γεμάτη καριέρα σε υψηλό επίπεδο, καθώς έχει αγωνιστεί σε Σταντάρ Λιέγης, Μονπελιέ, Χάντερσφιλντ, Αμιάν και τα τελευταία 3,5 χρόνια έπαιζε στη Σαρλερουά από την οποία τον απέκτησε ο Τίτορμος.

Στο πρώτο μισό της σεζόν έπαιξε ελάχιστα, καθώς έκανε 6 εμφανίσεις και συνεπώς οδηγήθηκε στην έξοδο, όμως συνολικά μέτρησε 114 εμφανίσεις αυτά τα χρόνια.

Ο Παναιτωλικός προχώρησε αυτές τις ημέρες σε... ολική αναδόμηση της γραμμής κρούσης του, με δύο φορ (Μπαντζί - Γκαρσία) και τρία εξτρέμ, καθώς ήδη έχουν ανακοινωθεί η επιστροφή του Ρόσα και η αγορά του Λομπάτο.

Όπως είναι προφανές αυτή η υπεροπλία αναμένεται να φέρει και αποχωρήσεις. Ο Μπένι Ενκολόλο που έχει μεγάλη πρόταση στα χέρια του από την Κίνα, δεν ήταν καν στην αποστολή κόντρα στον Άρη. Από εκεί και πέρα ο Μίχαλακ ήρθε από τον πάγκο, αφού ξεκίνησε βασικός ο Σμυρλής και εδώ και εβδομάδες παρουσιάζει μεγάλη αγωνιστική πτώση, ενώ εδώ και εβδομάδες έχει εκφράσει επιθυμία επαναπατρισμού ο Τσούρα, ο οποίος βέβαια έχει συμβόλαιο για 2,5 χρόνια και θα πρέπει να φέρει επίσημη πρόταση.



