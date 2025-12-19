Η ηγετική φυσιογνωμία του Ντομαγκόι Βίντα, η προσωπικότητα και η νοοτροπία του νικητή που κουβαλάει έδωσαν το σύνθημα για τη συγκλονιστική ανατροπή και πρόκριση της ΑΕΚ.

Δυόμιση χρόνια έχουν περάσει από ένα γκολ που θα μείνει για πάντα στα κορυφαία highlights του γηπέδου της Νέας Φιλαδέλφειας. Όταν ο Ντομαγκόι Βίντα με τρομερή ψυχραιμία μετά την απόκρουση του πέναλτι του Λιβάι Γκαρσία σημάδεψε με το κεφάλι στο ριμπάουντ τα δίχτυα της Ντινάμο Ζάγκρεμπ και έστειλε την ΑΕΚ με έναν συγκλονιστικό τρόπο στο φινάλε των καθυστερήσεων στα play off του Champions League.

Χθες βράδυ ο 36χρονος Κροάτης στόπερ ήταν και πάλι ο ηγέτης της ΑΕΚ σε μια επίσης μεγάλη ανατροπή που αυτή τη φορά σήμανε την απευθείας πρόκριση στους 16 του Conference League. Με νέα καθήκοντα πλέον, όχι εκείνα της «κολώνας» της άμυνας, αλλά όντας πανέτοιμος να βοηθήσει κάθε φορά που ένας εκ των Μουκουντί ή Ρέλβας δεν είναι σε θέση να αγωνιστεί. Και η εμπειρία του, αλλά και το πάθος που ακόμα ξεχειλίζει, το κάνουν πράξη.

Την ώρα που η ΑΕΚ ήταν στα σχοινιά και δίχως καθαρό μυαλό για να μπορέσει να ξεκινήσει την αντεπίθεση, ο Βίντα ήταν αυτός που χθες βράδυ σήμανε το σύνθημα. Ήταν εκείνος που με το δικό του τέρμα, αξιοποιώντας τη δύναμή του στις στατικές φάσεις, με κεφαλιά μείωσε για την ΑΕΚ σε 1-2 βάζοντας την ξανά μέσα στο παιχνίδι και καλώντας το γήπεδο να σπρώξει αυτόν και τους συμπαίκτες του για την ανατροπή απέναντι στην Κραϊόβα.

Λίγο νωρίτερα με ένα καθοριστικό τάκλιν είχε γλιτώσει πιθανότατα το τρίτο τέρμα που λογικά θα είχε τελειώσει και τα όνειρα της ΑΕΚ για την απευθείας πρόκριση στους 16 της διοργάνωσης. Το είπε και ο Μάρκο Νίκολιτς μετά το τέλος του ματς, με τον Σέρβο κόουτς παράλληλα να τονίζει την προσωπικότητα του... στρατηγού «Ντόμα» και το γεγονός ότι δέχθηκε να υπηρετήσει φέτος έναν συγκεκριμένο ρόλο που άλλοι ενδεχομένως να μην το έβλεπαν με καλό μάτι:

«Ο Βίντα είναι ο MVP. Όχι μόνο για το γκολ και το πέναλτι, αλλά και για την καίρια παρέμβαση που έκανε. Το καλοκαίρι είχαμε μια ειλικρινή κουβέντα. Του είπα ότι θα δίναμε λίγο περισσότερο προσοχή σε νεότερους παίκτες και ότι αυτός θα ήταν από τους αρχηγούς και θα έπαιρνε τον χρόνο να βοηθήσει για να τους υποστηρίξει. Εκτίμησε αυτή την κουβέντα για να αναλάβει τον ρόλο αυτό. Στην Εθνική Κροατίας είχε έναν αντίστοιχο ρόλο, τον δέχθηκε και εδώ. Είναι ένας παίκτης με μεγάλη εμπειρία και αυτό δεν είναι πάντα εύκολο για έναν παίκτη αυτού του στάτους. Αλλά το έχει φέρει εις πέρας».

Μετά την ισοφάριση του Κουτέσα από τη σέντρα του Ελίασον που έστελνε ήδη την ΑΕΚ στην πρώτη οκτάδα της League Phase του Conference League, οι κιτρινόμαυροι βγήκαν μπροστά με στόχο την ολική ανατροπή. Ο Βίντα ήταν πάλι εκεί για να κερδίσει το πέναλτι που εκτέλεσε εύστοχα ο Γιόβιτς κάνοντας το 3-2, μέσα σε μια Νέα Φιλαδέλφεια που ήταν στο πόδι. Το πάθος του Βίντα ξεχείλιζε, λες και ήταν ένας παίκτης διψασμένος. Η νοοτροπία του ηγέτη και του νικητή που κουβαλά μέσα του δεν γίνεται να κρυφτεί.

Στο τέλος οι γεμάτες σφρίγος εκφράσεις του προσώπου του στους πανηγυρισμούς μίλαγαν από μόνες τους. Όπως και η φωτογραφία με τον γιο του να συγκινείται στην αγκαλιά του μπαμπά του από χαρά και περηφάνια για τον ίδιο. Ήταν από τα πιο δυνατά στιγμιότυπα μιας ονειρικής ευρωπαϊκής βραδιάς για την ΑΕΚ. Με τους πανηγυρισμούς να έχουν κοπάσει στον αγωνιστικό χώρο και τους παίκτες της Κραϊόβα ακόμα να προσπαθούν να συνέλθουν από το σοκ, ο Βίντα στάθηκε στο πλευρό ενός αντιπάλου, δείγμα της τεράστιας ποδοσφαιρικής προσωπικότητάς του...