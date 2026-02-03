Ο ΟΦΗ μέσα στον Γενάρη πανηγύρισε δύο σπουδαίες προκρίσεις, «εκτοξεύθηκε» βαθμολογικά και πλέον είναι ξανά διαθέσιμος ο Ταξιάρχης Φούντας για τις «μάχες» των ημιτελικών.

Ο ΟΦΗ βγήκε με τον πλέον... πειστικό τρόπο από την κρίση του πρώτου μισού της σεζόν και με τα αποτελέσματα του μέσα στον Ιανουάριο επανήλθε «ζεστά» στους δυο βασικούς στόχους της σεζόν. Το «πλασάρισμα» στα Play Offs 5-8 της Stoiximan Super League και την πρόκριση στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας. Φυσικά, ο Χρήστο Κόντη παίρνει μεγάλο «credit» σε αυτή την... αντεπίθεση.

Ο Έλληνας τεχνικός χρειάστηκε το χρόνο του για να βάλει τα «θέλω» του στην ομάδα και κυρίως να την «ανεβάσει» ψυχολογικά, όμως το κατάφερε. Η αλλαγή σχηματισμού, από το... μόνιμο 4-2-3-1 του Μίλαν Ράσταβατς σε 3-4-3 βοήθησε την ομάδα να αλλάξει ραγδαία την αγωνιστική της απόδοση.

Μπορεί το έτος να άρχισε με την απώλεια του Super Cup στον τελικό με τον Ολυμπιακό στο Παγκρήτιο Στάδιο, παρά την ανταγωνιστική εικόνα, όμως οι Κρητικοί έβγαλαν μεγάλη αντίδραση στον καλύτερο μήνα τους μέσα στη σεζόν.

Η εβδομάδα που γύρισε ο διακόπτης

Η εβδομάδα 7 έως 14 Ιανουαρίου μπορεί να χαρακτηριστεί ως το turning point της χρονιάς. Η ομάδα του Χρήστου Κόντη είχε μέσα σε τέσσερις ημέρες δυο παιχνίδια με τον Αστέρα AKTOR στο Ηράκλειο και έκανε το 2Χ2, καθώς αρχικά πήρε την πρόκριση στους «8» του Κυπέλλου και εν συνεχεία μια νίκη ψυχολογίας για το πρωτάθλημα με 4-0, χάρη στο... πόκερ του φοβερού Τιάγκο Νους.

Στις 14 Γενάρη οι Κρητικοί πήγαν στη Νέα Φιλαδέλφεια για να παίξουν... τελικό, καθώς αντιμετώπισαν την ΑΕΚ σε μονό ματς, δίχως παράταση, με τον Δικέφαλο να είναι το φαβορί, όχι μόνο του ματς αλλά και του «μονοπατιού», στο οποίο ήταν ο Λεβαδειακός και η Κηφισιά. Ο Όμιλος είχε χάσει από την ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς με το... στανιό στο τελευταίο ματς του 2025, σε αποτέλεσμα που με βάση απόδοσης άφησε παραπονεμένους στους Κρητικούς.

Ο ΟΦΗ έγραψε ιστορία στην έδρα της ΑΕΚ, καθώς χάρη στο «χρυσό» γκολ του Έντι Σαλσέδο έγινε η πρώτη επαρχιακή ομάδα που νίκησε στο νέο γήπεδο της ΑΕΚ (0-1) και επέστρεψε στο Ηράκλειο με την πρόκριση στα ημιτελικά, όπου καλείται να αφήσει εκτός την ομάδα - έκπληξη της σεζόν, το Λεβαδειακό, ώστε να φτάσει για δεύτερη διαδοχική χρονιά στον τελικό του Κυπέλλου.

Οι 9/21 βαθμούς στο πρωτάθλημα

Μετά τον θρίαμβο της Νέας Φιλαδέλφειας ο ΟΦΗ είχε ένα αποτέλεσμα - σφαλιάρα, όπως το χαρακτήρισε ο Κόντης, καθώς έχασε από τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα με 3-0, σε ένα ματς με σημαντικές αγωνιστικές ελλείψεις (Φούντα, Νους, Λαμπρόπουλο, Μπόρχα και Ανδρούτσο), αλλά και ψυχολογικό «άδειασμα» μετά τη μεγάλη επιτυχία επί της ΑΕΚ.

Ο ΟΦΗ απέδειξε πως η Τούμπα ήταν μια κακή... παρένθεση, καθώς τις επόμενες δυο αγωνιστικές πήρε δυο τρίποντα κόντρα σε Παναιτωλικό (1-0 στο Ηράκλειο) και Ατρόμητο (1-2) στο Περιστέρι. Αν μιλήσουμε με αριθμούς μέσα στον Ιανουάριο ο Όμιλος εκτός από δυο προκρίσεις στο Κύπελλο πρόσθεσε 9 βαθμούς στη συγκομιδή του και έφτασε τους 21.

Αξιοσημείωτο, πως ο Όμιλος μπήκε στο έτος όντας 12ος και ο Φεβρουάριος τον βρίσκει στην 8αδα, όντας στο +2 από την Κηφισιά, σε ίδιο αριθμό αγώνων (18). Επί ημερών Κόντη ο ΟΦΗ έχει πάρει 15 βαθμούς, καθώς εκτός από τους 9 πόντους του Ιανουαρίου είχε πάρει δυο νίκες το 2025 κόντρα σε ΑΕΛ Novibet (1-2 στη Λάρισα) και Πανσερραϊκό (3-0 στο Ηράκλειο).

Ο Γενάρης του ΟΦΗ

Super Cup, Ολυμπιακός - ΟΦΗ 0-0 κ.δ., 3-0 παρ.

Κύπελλο Ελλάδας, ΟΦΗ - Αστέρας AKTOR 2-0

Stoiximan Super League, ΟΦΗ - Αστέρας AKTOR 4-0

Κύπελλο Ελλάδας, ΑΕΚ - ΟΦΗ 0-1

Stoiximan Super League, ΠΑΟΚ - ΟΦΗ 3-0

Stoiximan Super League, ΟΦΗ - Παναιτωλικός 1-0

Stoiximan Super League, Ατρόμητος - ΟΦΗ 1-2

Η επιστροφή του Φούντα

Σημαντικό για τον ΟΦΗ είναι πως το μεγαλύτερο μέρος αυτού του μήνα τον έβγαλε χωρίς έναν από τους πιο σημαντικούς ποδοσφαιριστές του και από τα μεγαλύτερα συμβόλαια εκτός Big 5. Ο λόγος για τον Ταξιάρχη Φούντα.

O διεθνής Έλληνας μεσοεπιθετικός τραυματίστηκε στο δικέφαλο στο τελευταίο ματς του 2025, στην ήττα από την ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια, όμως έσφιξε τα δόντια για να αγωνιστεί στον τελικό με τον Ολυμπιακό. Παρά τη μεγάλη του προσπάθεια και θέληση για να βοηθήσει ο 30χρονος ποδοσφαιριστής έγινε αλλαγή στην αλλαγή και έμεινε εκτός για περίπου 20 ημέρες ακόμα.

Ο Φούντας έκανε την επανεμφάνισή του στα τελευταία λεπτά του αγώνα με τον Παναιτωλικό και ήταν πρωταγωνιστής στο «διπλό» στο Περιστέρι, καθώς πέτυχε και τα δυο γκολ της ομάδας του, βάζοντας την υπογραφή του στο τρίποντο... 8αδας.

Ο 30χρονος ποδοσφαιριστής επέστρεψε σε ένα κομβικό σημείο της σεζόν για να δώσει λύσεις στη γραμμή κρούσης του ΟΦΗ, ο οποίος έχει μπροστά του τους ιστορικούς διπλούς αγώνες με το Λεβαδειακό και την απαιτητική κούρσα της 8αδας, καθώς οι αποστάσεις μεταξύ των διεκδικητών είναι μικρές.

Θυμίζουμε πως ο Φούντας την περασμένη σεζόν είχε 9 γκολ σε 35 εμφανίσεις, εκ των οποίων και το νικητήριο στο «διπλό» στην Τρίπολη, στον πρώτο ημιτελικό με τον Αστέρα AKTOR.