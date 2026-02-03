Ο ΟΦΗ είναι σε προχωρημένες επαφές με την Ίντερ για την απόκτηση του Τιάγκο Ρομάνο, με τις δυο πλευρές να είναι κοντά.

Ο ΟΦΗ κινείται για την τελευταία του προσθήκη του στην χειμερινή μεταγραφική περίοδο. Οι Κρητικοί βρίσκονται σε προχωρημένες επαφές με την Ίντερ για την απόκτηση του Τιάγκο Ρομάνο.

Ο αριστεροπόδαρος δεξιός εξτρέμ είναι γιος του Αργεντινού άλλοτε ποδοσφαιριστή του Εργοτέλη και του Ηρακλή, Ντιέγκο Ρομάνο, ενώ είναι κάτοχος και ελληνικής υπηκοότητας. Προέρχεται από τις ακαδημίες του Παναθηναϊκού και από το 2024 έγινε κάτοικος Μιλάνου, για λογαριασμό της Ίντερ.

Την τρέχουσα σεζόν μετράει 7 εμφανίσεις και 1 ασίστ με την U20 των Νερατζούρι, με τους οποίους δεσμεύεται με συμβόλαιο μέχρι το 2029. Ο ΟΦΗ του δίνει την ευκαιρία του για να αγωνιστεί σε ανδρικό επίπεδο και η μεταγραφή είναι κοντά στην ολοκλήρωση της.

Θυμίζουμε πως ο πατέρας του Τιάγκο Ρομάνο είχε αγωνιστεί στον Εργοτέλη την εξαετία 2008-14, κάτι που σημαίνει πως ο νεαρός winger έζησε ως παιδί στο Ηράκλειο από 2 έως 8 ετών.

Πρόκειται για μεταγραφή στο ηλικιακό group που αναζητούν στον Όμιλο, όπως είχε γίνει το καλοακίρι με τους Κλίντμαν Λίλο και Κωνσταντίνο Κωστούλα. Εφόσον ολοκληρωθεί η προσθήκη του Ρομάνο θα είναι η τέταρτη στην περίοδο που ολοκληρώνεται, μετά τους Πούγγουρα, Ισέκα και Κανελλόπουλο.