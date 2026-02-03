Η αποστολή του ΟΦΗ για τον πρώτο ημιτελικό του Κυπέλλου Ελλάδας, κόντρα στο Λεβαδειακό, στο Ηράκλειο (4/2, 17:00).

Ο ΟΦΗ ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για τον πρώτο ημιτελικό του Κυπέλλου Ελλάδας, κόντρα στο Λεβαδειακό, στο Παγκρήτιο Στάδιο. Το ευχάριστο για τον Χρήστο Κόντη είναι η επιστροφή του Έντι Σαλσέδο.

Ο «χρυσός» σκόρερ στο νοκ άουτ ματς με την ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια είχε τραυματιστεί στο δικέφαλο στον αγώνα με τον Παναιτωλικό στο Ηράκλειο. Τις δυο προηγούμενες ημέρες ακολούθησε το μεγαλύτερο μέρος της προπόνησης και παραμονή του μεγάλου ημιτελικού έβγαλε το κανονικό πρόγραμμα, με αποτέλεσμα να μπει στην αποστολή.

Από την άλλη εκτός παρέμεινε ο Ζήσης Καραχάλιος, ο οποίος συνέχισε τη θεραπεία του για τον τραυματισμό στον τετρακέφαλο, που αποκόμισε από χτύπημα κόντρα στους Αγρινιώτες. Στην αποστολή δε συμπεριλαμβάνεται ο τιμωρημένος Γιάννης Αποστολάκης, ο οποίος συμπλήρωσε κάρτες κόντρα στο Δικέφαλο.

Η αποστολή του ΟΦΗ

Λίλο, Χριστογεώργος, Κατσίκας, Μαρινάκης, Γκονθάλεθ, Χατζηθεοδωρίδης, Καινουργιάκης, Κωστούλας, Λαμπρόπουλος, Χριστόπουλος, Πούγγουρας, Κρίζμανιτς, Κανελλόπουλος, Βούκοτιτς, Μπαΐνοβιτς, Ανδρούτσος, Νέιρα, Φούντας, Νους, Θεοδοσουλάκης, Σενγκέλια, Ισέκα και Σαλσέδο.