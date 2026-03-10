Με επίσημη ανακοίνωση ο ΟΦΗ έκανε γνωστό ότι βάζει και τρίτη ιδιωτική πτήση για τους οπαδούς του για τον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας κόντρα στον ΠΑΟΚ στις 25 Απριλίου.

Αφού έχουν γεμίσει δύο τσάρτερ που έχει κλείσει ο ΟΦΗ, η ασπρόμαυρη ΠΑΕ ανακοίνωσε και τρίτο, ενώ ακόμη τρέχουν και οι προετοιμασίες για το ακτοπλοϊκό ταξίδι.

Οι φίλαθλοι των Κρητικών, που βλέπουν την ομάδα να φτάνει σε δεύτερο σερί τελικό Κυπέλλου, είναι, όπως είναι λογικό, ανυπόμονοι για την αναμέτρηση κόντρα στον ΠΑΟΚ και θα δώσουν μαζικά το παρών στο Βόλο στις 25 Απριλίου. Έτσι, και εξαιτίας της τεράστιας ζήτησης που υπάρχει, η ΠΑΕ ανακοίνωσε ότι θα υπάρξει και τρίτο τσάρτερ!

Να θυμίσουμε πως κάθε ομάδα θα πάρει για τους φιλάθλους της από 7.872 εισιτήρια.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Η ΠΑΕ ΟΦΗ 1925, μαζί με τον επίσημο ταξιδιωτικό της συνεργάτη, Aktina Travel Group, σας δίνουν τη δυνατότητα να ζήσετε αυθημερόν στις 25 Απριλίου, με δεύτερη ιδιωτική πτήση, την εμπειρία του τελικού Κυπέλλου Ελλάδας , μεταξύ ΟΦΗ και ΠΑΟΚ, στο Πανθεσσαλικό στάδιο Βόλου!

To 3ο charter με τους φιλάθλους του ΟΦΗ θα αναχωρήσει από το αεροδρόμιο “Ν. Καζαντζάκης” του Ηρακλείου το Σάββατο 25 Απριλίου στις 06:00 το πρωί και θα επιστρέψει στην Κρήτη από το αεροδρόμιο της Νέας Αγχιάλου στις 03:00 μετά τα μεσάνυχτα της ίδιας μέρας, λίγες ώρες μετά το τέλος του αγώνα.

Η τιμή κατ’ άτομο είναι 375 ευρώ και στο ταξιδιωτικό πακέτο περιλαμβάνονται τα αεροπορικά εισιτήρια (Ηράκλειο – Ν. Αγχίαλος – Ηράκλειο), οι φόροι αεροδρομίου και οι μεταφορές με πούλμαν “αεροδρόμιο Ν. Αγχιάλου – παραλία Βόλου – Πανθεσσαλικό στάδιο – αεροδρόμιο Ν. Αγχιάλου”.

Το εισιτήριο του αγώνα δεν περιλαμβάνεται στην τιμή, αλλά είναι εξασφαλισμένο (περισσότερες λεπτομέρειες για τις τιμές και τις θύρες των φιλάθλων του ΟΦΗ, όταν ανακοινωθούν από την ΕΠΟ)».