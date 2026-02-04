Αστέρας Τρίπολης VS Ολυμπιακός με σέντρα στις 18.30 σε εξ' αναβολής αναμέτρηση της 17ης αγωνιστικής της πρώτης κατηγορίας.

Παιχνίδι με ξεκάθαρο ενδιαφέρον ως προς την κορυφή της Stoiximan Super League 1 για τον Ολυμπιακό είναι αυτό με τον Αστέρα Τρίπολης το απόγευμα της Τετάρτης. Στις 18.30 θα ξεκινήσει το ματς στο γήπεδο των Αρκάδων όπως ο πειραϊκός σύλλογος θα έχει στο πλευρό του πάνω από 3.500 φιλάθλους του.

Ο Αστέρας AKTOR ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για τον εξ αναβολής αγώνα με τον Ολυμπιακό στο «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης» με τον Μίλαν Ράσταβατς να έχει για πρώτη φορά στην διάθεσή του τον νεοαποκτηθέντα μεσοεπιθετικό, Στέφαν Μίτροβιτς.

Από την άλλη δεν είναι διαθέσιμοι οι τιμωρημένοι Ισιαγκά Σιλά, Κώστας Τριανταφυλλόπουλος, Μούμο Μουνιόθ και Ρόμπερτ Ιβάνοφ. Θυμίζουμε πως τόσο ο Φεντερίκο Μακέντα, όσο και ο Γιώργος Χαραλαμπόγλου ταλαιπωρούνται από τραυματισμούς.

Στον Ολυμπιακό για δεύτερο συνεχόμενο παιχνίδι έμεινε εκτός αποστολής ο Αγιούμπ Ελ Καμπί που είχε τραυματισμό και έμεινε εκτός για λόγους ξεκούρασης ενώ για πρώτη φορά στους εκλεκτούς βρίσκεται ο Κλέιτον που αποκτήθηκε από τη Ρίο Άβε. Επίσης εκτός αποστολής έμεινε τόσο ο Πιρόλα που ταλαιπωρείται από τραυματισμό όσο και ο Ροντινέι.

Το εξ αναβολής της 17ης αγωνιστικής

18.30: Αστέρας - Ολυμπιακός (NS PRIME)

Η 17η αγωνιστική

Πανσερραϊκός - Κηφισιά 2-1

ΑΕΛ Novibet - Άρης 1-0

ΠΑΟΚ - ΟΦΗ 3-0

ΑΕΚ - Παναθηναϊκός 4-0

Παναιτωλικός - Λεβαδειακός 1-3

Βόλος - Ατρόμητος 0-3

H επόμενη αγωνιστική (20ή)

Σάββατο 7 Φεβρουαρίου

17.00: AΕΛ Νovibet – Παναιτωλικός

18.00: Αστέρας Τρίπολης – Βόλος

20.00: Κηφισιά – Ατρόμητος

Κυριακή 9 Φεβρουαρίου