Το σχόλιο του Γιώργου Τσακίρη στους Galacticos by Interwetten για την ανακοίνωση της ΑΕΚ και τις επόμενες κινήσεις του Ηλιόπουλου

Ο απόηχος του ντέρμπι και όλο το ρεπορτάζ για την ανακοίνωση της ΑΕΚ και τις επόμενες κινήσεις του Μάριου Ηλιόπουλου από τον Γιώργο Τσακίρη.

Η ΑΕΚ σε μακροσκελή ανακοίνωση που έβγαλε χθες παρέθεσε όλες τις πληροφορίες που είχε για τον Ντάνι Μάκελι, τον Ολλανδό διαιτητή του ντέρμπι με τον Ολυμπιακό, αναφέροντας 21 σοβαρά λάθη που έκανε εις βάρος της «με αποκορύφωμα το πέναλτι στο φινάλε που αλλοίωσε το τελικό αποτέλεσμα», όπως αναφέρουν χαρακτηριστικά οι κιτρινόμαυροι. Στη συνέχεια μάλιστα από την ΑΕΚ έγινε η ανάρτηση των συγκεκριμένων 21 φάσεων σε βίντεο στα social media.

Για την ανακοίνωση της ΑΕΚ που μιλάει με γεγονότα και ονόματα έκανε λόγο ο Γιώργος Τσακίρης στην εκπομπή Galacticos by Interwetten, ενώ παράλληλα μετέφερε και το ρεπορτάζ για το τι είπε ο Μάριος Ηλιόπουλος στον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ στα αποδυτήρια, αλλά και για τις επόμενες κινήσεις του ιδιοκτήτη της ΑΕΚ.