Η ΠΑΕ Πανσερραϊκός ανακοίνωσε την επιστροφή του Γιώργου Μαρίνου, με τον νεαρό μεσοεπιθετικό να υπογράφει νέο συμβόλαιο με τα Λιοντάρια.

Επέστρεψε στον Πανσερραϊκό ο Γιώργος Μαρίνος, ο οποίος υπέγραψε και νέο συμβόλαιο. Ο 25χρονος εξτρεμ είχε μείνει ελεύθερος τον Σεπτέμβριο, καθώς ένας τραυματισμός τον κράτησε εκτός δράσης κατά την προηγούμενη σεζόν. Προηγουμένως αγωνιζόταν στον Ολυμπιακό Β’, με τον οποίο κατέγραψε 76 συμμετοχές, σημείωσε 13 γκολ και μοίρασε 11 ασίστ στη Super League 2.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ομάδας: «Η ΠΑΕ Πανσερραϊκός ανακοινώνει την επιστροφή του ποδοσφαιριστή Γιώργου Μαρίνου, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο με την ομάδα μας και θα φοράει τη φανέλα με το λιοντάρι στο στήθος.

Ο Γιώργος Μαρίνος είναι γεννημένος στις 08/05/2000 στη Μυτιλήνη και έμεινε ελεύθερος τον Σεπτέμβριο έχοντας έναν τραυματισμό που τον άφησε εκτός κατά τη διάρκεια της προηγούμενης αγωνιστικής περιόδου.

Νωρίτερα αγωνιζόταν στον Ολυμπιακό έχοντας 76 συμμετοχές, 13 γκολ και 11 ασίστ με την ομάδα Β΄ στην Super League 2.

Ο νεαρός μεσοεπιθετικός ξεκίνησε την καριέρα του από το νησί της Λέσβου και τον Οδυσσέα Ελύτη, το 2016 μετακόμισε στην Τρίπολη και τον Αστέρα, με τον οποίον αγωνίστηκε με επιτυχία στην Κ19 και ένα χρόνο αργότερα, το 2018 μετακόμισε στον Ολυμπιακό, με μία παρένθεση την σεζόν 2020-2021 όταν και αγωνίστηκε ως δανεικός στον Λεβαδειακό έχοντας 24 συμμετοχές, 3 γκολ και 3 ασίστ».