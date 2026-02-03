Μπρινιόλι: «Ο αγώνας της ζωής μου είναι το Μαρσέιγ - Παναθηναϊκός»

Ο τερματοφύλακας της ΑΕΚ μίλησε στην Gazzetta Dello Sport, αναφέροντας πως το ματς της ζωής του ήταν εκείνο του Παναθηναϊκού με τη Μαρσέιγ.

Συνέντευξη στην ιταλική Gazzetta Dello Sport παραχώρησε ο κίπερ της ΑΕΚ, Αλμπέρτο Μπρινιόλι, με τον ίδιο να στέκεται σε αρκετά σημεία της έως τώρα καριέρας του.

Ο Ιταλός τερματοφύλακας που φέτος αγωνίστηκε στα πέντε παιχνίδια της Ένωσης στον θεσμό του Κυπέλλου Ελλάδος, χαρακτήρισε ως κορυφαίο παιχνίδι της πορείας του το Μαρσέιγ - Παναθηναϊκός, όταν οι πράσινοι πήραν την τεράστια πρόκριση στο «Βελοντρόμ», πίσω στον Δεκαπενταύγουστο του 2023.

Πέραν αυτού, ο 34χρονος θυμήθηκε το γκολ με κεφαλιά που είχε βάλει στον Τζίτζι Ντοναρούμα το 2017, όντας παίκτης της Μπενεβέντο, ενώ μίλησε και για το μέλλον.

«Το ματς που επιλέγω ως αγαπημένο μου στο Europa League είναι το ντεμπούτο μου κόντρα στην Βιγιαρεάλ αλλά για να πω την αλήθεια, αν έχεις ζήσει το Champions League, τα υπόλοιπα σου αφήνουν μια νοσταλγία.

Ο αγώνας της ζωής μου, ο μόνος από τον οποίο έχω φωτογραφία στο σπίτι μου, ήταν το Μαρσέιγ-Παναθηναϊκός, τον Αύγουστο του 2023. Στο Βελοντρόμ δεν άκουγα τίποτα μέσα από τον θόρυβο των οπαδών, είπα στον εαυτό μου “ας περάσουμε τα πρώτα 10 λεπτά”, αλλά αντίθετα δέχτηκα γκολ στο δεύτερο λεπτό. Κερδίσαμε στα πέναλτι και απέκρουσα το χτύπημα του Γκεντουζί.

Μισώ να χτυπάω με κεφαλιά. Η μπάλα πονάει. Αντίθετα, σε εκείνο το παιχνίδι Μπενεβέντο-Μίλαν, έκανα ένα άλμα και σκόραρα με το κεφάλι απέναντι στον Ντοναρούμα, χωρίς να βλέπω ενώ βουτούσα», είπε για το γκολ απέναντι στον τωρινό πορτιέρε της Μάντσεστερ Σίτι, μιλώντας στο ιταλικό μέσο.

Όσον αφορά το μέλλον του, πρόσθεσε: «Θα ήθελα να παίξω για άλλα 2-3 χρόνια, αλλά ήδη προετοιμάζω το επόμενο βήμα. Έχω ιδρύσει την εταιρεία Auvi μαζί με τον φίλο μου Μικέλε και τον Φεντερίκο Μακέντα. Στόχος μας είναι να στηρίζουμε τον ποδοσφαιριστή σε όλα: τραπεζικά, ασφάλιση, φορολογία και ψυχική προετοιμασία. Η ιδέα γεννήθηκε από δύσκολες προσωπικές εμπειρίες, καθώς στο παρελθόν έχω υποστεί σοβαρά οικονομικά πλήγματα».