Τις υπηρεσίες του Αρόλντ Μουκουντί θα στερηθεί ο Μάρκο Νίκολιτς στον αγώνα με τον Βόλο αρχές Μαρτίου καθώς δηλώθηκε να εκτίσει.

Αρκετοί παίκτες της ΑΕΚ έχουν συμπληρώσει κάρτες εσχάτως, με συνέπεια να χάσουν ένα από τα επόμενα παιχνίδια της Ένωσης, με τελευταίο τον Άρολντ Μουκουντί.

Ο Καμερουνέζος στόπερ της ΑΕΚ συμπλήρωσε κίτρινες με αυτήν που αντίκρισε στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό και έπρεπε να δηλωθεί σε ένα από τα επόμενα τέσσερα παιχνίδια. Ο Νίκολιτς αποφάσισε αυτό να είναι με τον Βόλο με τον Μουκουντί να χάνει την εκτός έδρας αναμέτρηση στο Πανθεσσαλικό στη 1 Μαρτίου.

Θυμίζουμε ότι ήδη έχουν δηλωθεί να εκτίσουν οι Γιόβιτς και Ρέλβας στο ματς της ερχόμενης αγωνιστικής με τον Πανσερραϊκό στις Σέρρες, ενώ οι Ρότα και Κοϊτά έχουν δηλωθεί για το παιχνίδι με τον Λεβαδειακό στην Allwyn Arena στις 22 Φεβρουαρίου.

Οι κιτρινόμαυροι από αύριο Τετάρτη θα ξεκινήσουν την προετοιμασία τους για το ματς που ακολουθεί με τον Πανσερραϊκό καθώς σήμερα ο Νίκολιτς έχει δώσει ρεπό.