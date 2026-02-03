ΑΕΚ: Ο Μουκουντί χάνει το ματς στον Βόλο

ΑΕΚ: Ο Μουκουντί χάνει το ματς στον Βόλο

Ρεπορτάζ:  Δημήτρης Βέργος
ΜΗΤΣΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

bet365

Τις υπηρεσίες του Αρόλντ Μουκουντί θα στερηθεί ο Μάρκο Νίκολιτς στον αγώνα με τον Βόλο αρχές Μαρτίου καθώς δηλώθηκε να εκτίσει.

Αρκετοί παίκτες της ΑΕΚ έχουν συμπληρώσει κάρτες εσχάτως, με συνέπεια να χάσουν ένα από τα επόμενα παιχνίδια της Ένωσης, με τελευταίο τον Άρολντ Μουκουντί.

Ο Καμερουνέζος στόπερ της ΑΕΚ συμπλήρωσε κίτρινες με αυτήν που αντίκρισε στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό και έπρεπε να δηλωθεί σε ένα από τα επόμενα τέσσερα παιχνίδια. Ο Νίκολιτς αποφάσισε αυτό να είναι με τον Βόλο με τον Μουκουντί να χάνει την εκτός έδρας αναμέτρηση στο Πανθεσσαλικό στη 1 Μαρτίου.

Θυμίζουμε ότι ήδη έχουν δηλωθεί να εκτίσουν οι Γιόβιτς και Ρέλβας στο ματς της ερχόμενης αγωνιστικής με τον Πανσερραϊκό στις Σέρρες, ενώ οι Ρότα και Κοϊτά έχουν δηλωθεί για το παιχνίδι με τον Λεβαδειακό στην Allwyn Arena στις 22 Φεβρουαρίου.

Δείτε Επίσης

Gazzetta Awards 2025: Ψήφισε τους κορυφαίους της χρονιάς
gazzetta awards

Οι κιτρινόμαυροι από αύριο Τετάρτη θα ξεκινήσουν την προετοιμασία τους για το ματς που ακολουθεί με τον Πανσερραϊκό καθώς σήμερα ο Νίκολιτς έχει δώσει ρεπό.

 

@Photo credits: INTIME, ΜΗΤΣΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
     

    Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.

    Φόρτωση BOLM...
     

    SUPERLEAGUE Τελευταία Νέα