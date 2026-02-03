Την περίπτωση του Φέντορ Τσάλοφ εξετάζει η Καϊσερίσπορ, με τον ΠΑΟΚ να είναι θετικός στον ενδεχόμενο δανεισμό του Ρώσου επιθετικού.

Ψηλά στη λίστα της Καϊσερίσπορ βρίσκεται ο Φέντορ Τσάλοφ. Ο Ρώσος επιθετικός του ΠΑΟΚ είναι στο στόχαστρο της ομάδας από την Καισάρεια, η οποία έχει ήδη σε επαφές με τον Δικέφαλο και σκοπεύει να καταθέσει σύντομα επίσημη πρόταση.

Η Καϊσερίσπορ θέλει να ενισχύσει άμεσα τη γραμμή κρούσης και θεωρεί τον Τσάλοφ ιδανική λύση. Στόχος είναι η μεταγραφή να ολοκληρωθεί μέσα στις επόμενες ημέρες, ώστε ο Ρώσος φορ να είναι έτοιμος να πάρει θέση βασικού στο επερχόμενο παιχνίδι κόντρα στην Κοτσαελίσπορ. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, η πρόταση αφορά δανεισμό μέχρι το καλοκαίρι και φαίνεται να βρίσκει θετική ανταπόκριση από τον ΠΑΟΚ. Οι εξελίξεις ενδέχεται να ξεκαθαρίσουν ακόμη και μέσα στη μέρα.

