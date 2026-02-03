Τσάλοφ: Στο στόχαστρο της Καϊσερίσπορ
Ψηλά στη λίστα της Καϊσερίσπορ βρίσκεται ο Φέντορ Τσάλοφ. Ο Ρώσος επιθετικός του ΠΑΟΚ είναι στο στόχαστρο της ομάδας από την Καισάρεια, η οποία έχει ήδη σε επαφές με τον Δικέφαλο και σκοπεύει να καταθέσει σύντομα επίσημη πρόταση.
Η Καϊσερίσπορ θέλει να ενισχύσει άμεσα τη γραμμή κρούσης και θεωρεί τον Τσάλοφ ιδανική λύση. Στόχος είναι η μεταγραφή να ολοκληρωθεί μέσα στις επόμενες ημέρες, ώστε ο Ρώσος φορ να είναι έτοιμος να πάρει θέση βασικού στο επερχόμενο παιχνίδι κόντρα στην Κοτσαελίσπορ. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, η πρόταση αφορά δανεισμό μέχρι το καλοκαίρι και φαίνεται να βρίσκει θετική ανταπόκριση από τον ΠΑΟΚ. Οι εξελίξεις ενδέχεται να ξεκαθαρίσουν ακόμη και μέσα στη μέρα.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.