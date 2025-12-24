Ρωσικά δημοσιεύματα τονίζουν πως ομάδες από Ρωσία, Τουρκία και Κύπρο εξετάζουν στενά το ενδεχόμενο απόκτησης του Τσάλοφ.

Το μέλλον του Φέντορ Τσάλοφ στον ΠΑΟΚ παραμένει στον «αέρα». Μετά την απόκτηση του Αλεξάντερ Γερεμέγεφ, ο Ρώσος επιθετικός υποχώρησε ακόμη πιο κάτω στην ιεραρχία των σέντερ φορ, γεγονός που φουντώνει τις φήμες για πιθανή αποχώρηση. Ο 27χρονος φορ σύμφωνα με δημοσιεύματα έχει τρεις πιθανές αγορές για το επόμενο βήμα στην καριέρα του.



Πρώτη και πιο προφανής επιλογή είναι η Ρωσία, όπου η ΤΣΣΚΑ Μόσχας παρακολουθεί στενά την υπόθεση, χωρίς ωστόσο να έχει παρθεί ακόμη οριστική απόφαση για επαναπατρισμό. Η Τουρκία παραμένει πιθανός προορισμός, καθώς το καλοκαίρι υπήρξαν συζητήσεις με τον Κάισερισπορ. Τότε όμως και οι δύο πλευρές είχαν απορρίψει την πρόταση, αφήνοντας ανοικτό το ενδεχόμενο για επανεξέταση στο μέλλον. Η πιο αναπάντεχη προοπτική προέρχεται από την Κύπρο. Ο Άρης Λεμεσού, που αναζητά φορ, φέρεται να εξετάζει σοβαρά τον Ρώσο επιθετικό.