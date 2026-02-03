Ο Τεττέη για το πρόβλημα του Τουμπά πριν μπει νοσοκομείο: «Μην με βγάλεις, δεν θέλω να χάσουμε»

Όσα είχε πει ο Ανδρέας Τεττέη για την κατάσταση του Αχμέντ Τουμπά, πριν αυτή τον οδηγήσει στο νοσοκομείο.

Το τελευταίο πρόβλημα του Παναθηναϊκού που καλείται να αντιμετωπίσει ο Ράφα Μπενίτεθ ενόψει του πρώτου ματς με τον ΠΑΟΚ για την ημιτελική φάση του Κυπέλλου Ελλάδας, ακούει στο όνομα του Αχμέντ Τουμπά. Ο Αλγερινός στόπερ ταλαιπωρείται από πνευμονία, η οποία είχε ως αποτέλεσμα τα τελευταία 24ωρα να νοσηλεύεται σε νοσοκομείο και όπως εύκολα καταλαβαίνει κανείς να μην υπολογίζεται για το αυριανό παιχνίδι στην Λεωφόρο.

Τα πρώτα σημάδια του προβλήματος του 27χρονου κεντρικού αμυντικού είχαν αρχίσει να κάνουν την εμφάνισή τους από το βράδυ της Πέμπτης κατά την διάρκεια του παιχνιδιού με την Ρόμα, όπως αποκάλυψε στο matchday mag του παιχνιδιού με την Κηφισιά, ο Ανδρέας Τεττέη.

Μιλώντας για την μεγάλη προσπάθεια που καταβάλουν όλοι στον Παναθηναϊκό για την βελτίωση της κατάστασης, ο διεθνής επιθετικός είχε φέρει ως παράδειγμα τον Αχμέντ Τουμπά, ο οποίος δεν ήταν καλά από τότε...

«Οι παίκτες καταβάλλουν μεγάλη προσπάθεια και τα δίνουν όλα. Όπως είτε και ο κόουτς, ο Τουμπά έπαιζε με πυρετό. Κατέβηκα στα αποδυτήρια στο ημίχρονο και το παιδί έβηχε. Κι όμως είπε στον κόουτς: “Μην με βγάλεις. Θα παίξω όσο μπορώ, θα τα δώσω όλα, όσο αντέξω. Δεν θέλω να χάσουμε”. Κι άλλα παιδιά αρρώστησαν, κι ο Καλάμπρια και ο Τσέριν. Πρέπει να καταλάβει ο κόσμος ότι είναι μια δύσκολη περίοδος», είπε χαρακτηριστικά.