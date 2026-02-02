Από πνευμονία ταλαιπωρείται ο Αχμέντ Τουμπά με τον κεντρικό αμυντικό του Παναθηναϊκού να βρίσκεται στο νοσοκομείο με την κατάστασή του να είναι ελεγχόμενη.

Στο Κυριακάτικο παιχνίδι του Παναθηναϊκού με την Κηφισιά, ο Αχμέντ Τουμπά με ανάρτησή του μέσα από δωμάτιο νοσοκομείου ευχήθηκε καλή επιτυχία στους συμπαίκτες του. Ο Γάλλος κεντρικός αμυντικός έχει πνευμονία με την κατάστασή του όμως να είναι ελεγχόμενη.

Εν' όψει των δύσκολων και σημαντικών αγώνων που έχουν μπροστά τους οι «πράσινοι», είναι από δύσκολο έως απίθανο να προλάβει το πρώτο ματς Κυπέλλου με τον ΠΑΟΚ (η απουσία του θα πρέπει να θεωρείται σχεδόν σίγουρη), ενώ εξαιρετικά δύσκολο είναι να προλάβει και το Κυριακάτικο παιχνίδι πρωταθλήματος με τον Ολυμπιακό.

Μένει να δούμε πως θα είναι η κατάστασή για να δούμε και αν θα προλάβει να είναι παρόν στη ρεβάνς του Κυπέλλου επίσης με τον ΠΑΟΚ στη Τούμπα.