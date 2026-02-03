Η ΑΕΚ μίλησε με ονοματεπώνυμα και έδειξε γεγονότα!

Ο Γιώργος Τσακίρης γράφει για τη συνέχεια που σωστά έδωσε η Ένωση στην κουβέντα για το απαράδεκτο διαιτητικό team με στοιχεία και συμβουλεύει...

Προφανώς και δεύτερη μέρα μετά το... τρίτο ημίχρονο του αγώνα της ΑΕΚ με τον Ολυμπιακό υπάρχει συνέχεια και από την πλευρά της Ένωσης θα μπορούσαμε να πούμε και συνέπεια. Αυτό διότι υπήρξε αναφορά και ενημέρωση από την κιτρινόμαυρη ΠΑΕ σχετικά με όσα γνώριζαν παρασκηνιακά και τις επιφυλάξεις τους που τις γνωστοποίησαν για την επιλογή του Ολλανδού διαιτητή και το παρελθόν του φυσικά! Επειδή αναφέρθηκε ότι έχει παίξει σημαντικά ματς και Champions league, κανείς δεν θα πει όχι προκειμένου να βιάσει την αλήθεια, ή να την παραποιήσει. Ωστόσο έχει αναδειχθεί και στον πλέον προβληματικό σε αρκετά ματς με τις αποφάσεις του, ενώ έχει αναδειχθεί δικό του σφύριγμα ως η μεγαλύτερη... πατάτα σε διεθνή διοργάνωση: διότι όλοι μπορεί να έχουν κάνει καλά και άσχημα παιχνίδια τη στιγμή που η συντριπτική πλειοψηφία που είδε το ντέρμπι της ΑΕΚ με τον Ολυμπιακό συμπέραναν ότι η διαιτησία ήταν ξεκάθαρα υπέρ των φιλοξενούμενων!

Από κει και έπειτα υπήρξαν αναφορές στην ανακοίνωση της Ένωσης όπου ξεκαθαρίζουν πολλά πράγματα και εκφράζουν εύλογες απορίες που δείχνει και μια κατάσταση. «Μετά τον ορισμό του Ολλανδού Μάκελι και λίγο πριν από την αναμέτρηση με τον Ολυμπιακό, ήρθαν πληροφορίες στην ΠΑΕ ΑΕΚ, για σχέση του Ολλανδού διαιτητή με τον πρώην πρόεδρο της ΚΕΔ Μαρκ Κλάτενμπεργκ και εν συνεχεία σύμβουλο διαιτησίας της Ελληνικής Super League επί προεδρίας και τότε Βαγγέλη Μαρινάκη. Μετά τη θητεία του και την αποπομπή του από την Ελλάδα, ο Μαρκ Κλάτενμπεργκ προσελήφθη ως σύμβουλος διαιτησίας στη Νότιγχαμ Φόρεστ!!! Η ΠΑΕ ΑΕΚ απευθύνθηκε αρμοδίως σε όλα τα θεσμικά όργανα. Αναφέρθηκε επίσης και στις καταγγελίες που έκανε τον Απρίλιο του 2023 ο τότε αρχιδιαιτητής Μπένετ για elite διαιτητή (για τον οποίο στην συνέχεια υπήρξαν πληροφορίες ότι ήταν Ολλανδός) ο οποίος τού αυτοπροτάθηκε (!) για το ματς των play offs Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ. Για τα παραπάνω ο νυν πρόεδρος της ΕΠΟ και τότε Διευθύνων Σύμβουλος της ΠΑΕ ΠΑΟΚ Μάκης Γκαγκάτσης, αφού αρχικά τα κατήγγειλε, στη συνέχεια είχε απαιτήσει την πλήρη διαλεύκανση».

Επίσης σημειώνεται στην ανακοίνωση της ΑΕΚ και δημιουργεί πραγματικά απορίες που αφορούν στο πρόσωπο του Λανουά το εξής: «Επίσης τέθηκε υπόψη το θέμα της παρουσίας του κ. Λανουά λίγες μέρες πριν, ως παρατηρητή διαιτησίας στον αγώνα Μπράγκα – Νότιγχαμ Φόρεστ για το Europa League. Με το εύλογο ερώτημα πώς ο ίδιος, ως υπεύθυνος της Ελληνικής διαιτησίας, αποδέχτηκε αυτόν τον ορισμό σε αγώνα ομάδας συμφερόντων του ιδιοκτήτη της ΠΑΕ Ολυμπιακός, που κατά πληροφορίες παραβρέθηκε και στο συγκεκριμένο παιχνίδι». Δηλαδή πραγματικά είχε ανάγκη ο Γάλλος αρχιδιαιτητής να αποδεχθεί την πρόταση να είναι παρατηρητής διαιτησίας σε ένα ματς ευρωπαϊκό ομάδας που ιδιοκτήτης της γνωρίζει ποιος είναι και ποιοι συσχετισμοί μπορεί να γίνουν; Ένα ματς που έγινε 22 του Γενάρη αυτό της Νότιγχαμ και της Μπράγκα και ο καθένας μπορεί να βγάλει τα συμπεράσματά του. Θα μπορούσε αν είχε ανάγκη να κάνει κι άλλη δουλειά, αν δεν ...βγαίνει που λέμε οικονομικά, να ζητήσει να τον ορίσουν σε άλλο παιχνίδι του Europa League για ευνόητους λόγους!

Παρεμπιπτόντως κατά τη διάρκεια της χθεσινής ημέρας έγινε και το αυτονόητο: προέκυψε βίντεο από εν ενεργεία διαιτητή και καθηγητή διαιτησία, από το εξωτερικό τον Βίκτορ, στο διαδικτυακό του κανάλι (με 148.000 followers) και όχι σε ελεγχόμενο ελληνικό Μέσο, όπου εστιάζει στη φάση του πέναλτι που δίνει στον Ολυμπιακό (και ο Μακέλι μιας και ο VAR τον έστειλε να το δει και εκείνος έπρεπε να τον ακυρώσει) και λέει ξεκάθαρα τα εξής αυτονόητα του πρωτοκόλλου για το VAR: «Κατά την άποψή μου, αυτή η φάση μπορεί να αντιμετωπιστεί ως μια φυσιολογική ποδοσφαιρική επαφή, όπου τα πόδια δύο παικτών μπερδεύονται. Κατά τη γνώμη μου, αν ο διαιτητής δεν δώσει πέναλτι εδώ, ο VAR δεν θα πρέπει να παρέμβει. Δεν θεωρώ ότι αυτή η φάση αποτελεί ξεκάθαρο και προφανές λάθος. Αν ο διαιτητής είχε δώσει πέναλτι, θα περίμενα ο VAR να υποστηρίξει την απόφασή του. Είναι από τις περιπτώσεις που ο VAR θα έπρεπε να υποστηρίξει και τις δύο πιθανές αποφάσεις και να μην παρέμβει. Το να μην δοθεί πέναλτι εδώ, δεν θα έπρεπε να θεωρηθεί ένα ξεκάθαρο και προφανές λάθος. Δεν θεωρώ ότι σε αυτή τη φάση πως η αναμενόμενη απόφαση είναι να δοθεί πέναλτι από τον διαιτητή»!

Από κει και πέρα στην ΑΕΚ θα πρέπει να αποδειχθεί ικανός ο Μάρκο Νίκολιτς για να μην επηρεαστούν από όλα αυτά τα αποδυτήρια. Η διοίκηση βγήκε μπροστά, σωστά, δεν θέλει παρασκήνιο και πάει στο προσκήνιο, η ομάδα δύναται αν το δουλέψει σωστά το προπονητικό team να μείνει ανεπηρέαστη να συνεχίσει τη δουλειά της και ο Σέρβος τεχνικός πρέπει να κόψει την όποια κουβέντα μπορεί να ποτίσει και να επηρεάσει τους ποδοσφαιριστές της ΑΕΚ άμεσα για τη διαιτησία όσο δικαιολογημένη και αν είναι αυτή! Η ομάδα στερήθηκε τη νίκη στο ματς με τον Ολυμπιακό στα χασομέρια και στη διάρκεια από διαιτητικές αποφάσεις (μιας και υπάρχουν κάρτες που δεν δόθηκαν, αποβολή-μαρς του Ποντένσε), παραμένει στην κορυφή και ακόμη και τα επιπλέον ματς να πάρουν οι ανταγωνιστές της θα είναι σε απόσταση αναπνοής: οφείλει να πάρει διπλό στις Σέρρες και να πάει φουλ συγκεντρωμένη στο τελευταίο απαιτητικό παιχνίδι της regular season με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα. Η ΑΕΚ αφήνει πίσω της τα δύσκολα (έπαιξε με Άρη εκτός, Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό εντός) και πλέον ο ανταγωνισμός θα τα έχει μπροστά του αφού έρχονται αυτά τα παιχνίδια...

***Καλό μαντάτο για την ΑΕΚ η εικόνα των Μαρίν και Πινέδα στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό: ανεβαίνει ξανά ο Μεξικανός χαφ και αυτό πάντα είναι κομβικό για την Ένωση και το σχέδιο της και επί των ημερών του Μάρκο Νίκολιτς.