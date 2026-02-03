Σύμφωνα με Βραζιλιάνο ρεπόρτερ, η ΑΕΚ κινήθηκε για τον 21χρονο μέσο της Βάσκο Ντα Γκάμα, Κάουαν Μπάρος, χωρίς ωστόσο η υπόθεση να προχωρήσει.

Η ΑΕΚ ολοκλήρωσε και τη μεταγραφή του χαφ που αναζητούσε με την απόκτηση του Χακίμ Σαχαμπό από τη Σταντάρ Λιέγης, με τον 20χρονο μέσο από τη Ρουάντα να υπογράφει συμβόλαιο διάρκειας 3,5 ετών ως το καλοκαίρι του 2029.

Στην Ένωση υπήρχαν κι άλλες περιπτώσεις που εξετάζονταν επίσης σοβαρά και σύμφωνα με τον Βραζιλιάνο ρεπόρτερ Βένε Κασαγκράντε η ΑΕΚ είχε στο μεταγραφικό της στόχαστρο και τον 21χρονο χαφ της Βάσκο Ντα Γκάμα, Κάουαν Μπάρος.

O Vasco recusou uma proposta do AEK, da Grécia, por Cauan Barros. O valor oferecido pelo time grego (ainda não descobri quanto) não agradou ao Cruz-Maltino. A diretoria vascaína entende que o volante de 21 anos é peça fundamental para 2026 e, com o bom desempenho, pode ficar… pic.twitter.com/v5XAX67SZP

Όπως έγραψε στο X, «η Βάσκο απέρριψε την πρόταση της ΑΕΚ για τον Κάουαν Μπάρος καθώς η προσφορά δεν ικανοποίησε το βραζιλιάνικο κλαμπ». Όπως προσθέτει ο Κασαγκράντε, «η διοίκηση της Βάσκο θεωρεί πως ο 21χρονος μέσος είναι μία από τις βασικές μονάδες που θα μπορούσε μέσα στο 2026 να αυξήσει ακόμα πιο πολύ τις μετοχές του στην αγορά».

Ο Μπάρος μπορεί να αγωνιστεί τόσο ως «εξάρι», όσο και ως «οκτάρι» και δεσμεύεται με συμβόλαιο στη Βάσκο ως τον Δεκέμβριο του 2027. Ξεκίνησε από τις ακαδημίες της Βάσκο, προωθήθηκε πριν από τρία χρόνια στην πρώτη ομάδα και μέχρι σήμερα μετράει 44 συμμετοχές και τρία γκολ με τη φανέλα της Βάσκο Ντα Γκάμα.