Η ΑΕΚ, όπως αναμενόταν, ανακοίνωσε την απόκτηση του Χακίμ Σαχαμπό, με τον 20χρονο χαφ να υπογράφει ως το καλοκαίρι του 2029.

Παίκτης της ΑΕΚ είναι και επίσημα ο Χακίμ Σαχαμπό με την Ένωση να ανακοινώνει, όπως αναμενόταν, το μεσημέρι της Δευτέρας την απόκτησή του από τη Σταντάρ Λιέγης.

Ο 20χρονος μέσος από τη Ρουάντα βρισκόταν στην Αθήνα από τα μεσάνυχτα της Παρασκευής και μέσα στο σαββατοκύριακο ολοκλήρωσε τα πάντα με τα διαδικαστικά που απαιτούνταν, περνώντας και τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις.

Ο Σαχαμπό έβαλε την υπογραφή του ως το καλοκαίρι του 2029, επισκέφτηκε την Allwyn Arena και φωτογραφήθηκε για τις ανάγκες της μεταγραφής του και αποτελεί την τρίτη προσθήκη της ΑΕΚ μετά τους Βάργκα και Γκεοργκίεφ για τον Ιανουάριο.

Θυμίζουμε ότι η ΑΕΚ δαπάνησε ένα ποσό που ξεπερνά με τα μπόνους τα 2 εκατ. ευρώ για την απόκτηση του Σαχαμπό από τη Σταντάρ, με την οποία ο 20χρονος μέσος μέτρησε συνολικά 34 εμφανίσεις.

Η ανακοίνωση της ΑΕΚ για Σαχαμπό

Η ΠΑΕ ΑΕΚ ανακοινώνει την απόκτηση του Χακίμ Σαχαμπό με μεταγραφή από τη Σταντάρ Λιέγης. Ο ποδοσφαιριστής υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας με την ομάδα μας έως το καλοκαίρι του 2029.

Ο Χακίμ Σαχαμπό γενήθηκε στις 26 Ιουνίου 2005 στις Βρυξέλλες. Αγωνίζεται στη μεσαία γραμμή και είναι 10 φορές διεθνής με την εθνική ομάδα της Ρουάντα, από την οποία κατάγεται η μητέρα του.

Αφού πέρασε από τις ακαδημίες ποδοσφαίρου πολλών βελγικών συλλόγων (Μπέερσοτ, Άντερλεχτ, Γκενκ, Μαλίν) εντάχθηκε το 2020 σε αυτή της Λιλ.

Με τη Β' ομάδα της Λιλ έκανε επαγγελματικό ντεμπούτο το 2022 και ένα χρόνο μετά υπέγραψε συμβόλαιο στη Σταντάρ Λιέγης.

Αρχισε να αγωνίζεται στην ανδρική ομάδα της σε ηλικία 18 ετών και συμμετείχε σε 16 επίσημα ματς, πριν δοθεί δανεικός για μισή σεζόν (από τις αρχές μέχρι το καλοκαίρι του 2025) στην Μπέερσοτ (15 ματς-1 γκολ). Επέστρεψε στη Σταντάρ το περασμένο καλοκαίρι και έγινε βασικός στην ομάδα της, αγωνιζόμενος μέχρι τώρα στην τρέχουσα περίοδο σε 14 αγώνες πρωταθλήματος.

Χακίμ, καλώς ήρθες στην ΑΕΚ. Σου ευχόμαστε υγεία και κάθε επιτυχία με την Ομαδάρα Μας!