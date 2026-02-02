Βάργκα: «Η ΑΕΚ μπορεί τον τίτλο, έβραζε το γήπεδο και αυτό το πρώτο γκολ το περίμενα»

Ο Μπάρναμπας Βάργκα μίλησε στην Ουγγαρία μετά το πρώτο του τέρμα με τη φανέλα της ΑΕΚ στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό, αναφέρθηκε στους στόχους που έχει, αλλά και στις πρώτες του εντυπώσεις.

Δύο μόλις λεπτά μετά την είσοδό του στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό ως αλλαγή, ο Μπάρναμπας Βάργκα επιβεβαίωσε το ένστικτο του σκόρερ που διαθέτει. Ο 31χρονος Ούγγρος φορ της ΑΕΚ με μια σκαστή κεφαλιά άνοιξε το σκορ για την Ένωση πανηγυρίζοντας το με την ψυχή του μπροστά στο πέταλο. Η ΑΕΚ μπορεί να μην κατάφερε στο τέλος να πάρει τη νίκη, δεχόμενη την ισοφάριση, όμως όπως ήρθε το πρώτο γκολ του Βάργκα με την κιτρινόμαυρη φανέλα του δίνει σημαντική ώθηση για τη συνέχεια.

Ο ίδιος μίλησε στην Ουγγαρία και στην ιστοσελίδα Nemzeti Sport, όπου περιέγραψε πως σκόραρε το πρώτο του τέρμα στην Ελλάδα (κάτι που περίμενε πολύ ειδικά μετά τη χαμένη του ευκαιρία στην Τρίπολη) και πως έζησε το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό. Τόνισε πως η ΑΕΚ μπορεί να κατακτήσει τον τίτλο, αποθέωσε την ατμόσφαιρα στη Νέα Φιλαδέλφεια, εξέφρασε τις πρώτες του εντυπώσεις τόσο από την ομάδα όσο και από την Αθήνα, ενώ αποκάλυψε και τους λόγους που τον έκαναν να πάρει την απόφαση και να φύγει από τη Φερεντσβάρος για να συνεχίσει στην Ένωση.

Αναλυτικά όσα είπε ο Μπάρναμπας Βάργκα

Για τις πρώτες του εντυπώσεις από την Αθήνα: «Ένας υπάλληλος του συλλόγου προσφέρθηκε να με βοηθήσει να επιλέξω διαμέρισμα την ημέρα που έφτασα και μου πρότεινε αμέσως τη Βούλα. Όπως έμαθα, εδώ μένουν αρκετοί ποδοσφαιριστές, είναι κοντά στη θάλασσα, περίπου είκοσι πέντε με τριάντα λεπτά από το προπονητικό κέντρο, μια ωραία, ήσυχη γειτονιά. Μου άρεσε αμέσως, οπότε νιώθω σαν στο σπίτι μου εδώ. Η Αθήνα είναι ακόμη σχετικά άγνωστη για μένα, γιατί τις πρώτες μέρες τις πέρασα στην προπόνηση, μετά ήρθαν τα παιχνίδια, κινούμουν μεταξύ προπονητικού κέντρου και σπιτιού, και φυσικά γνώρισα το γήπεδο της ΑΕΚ, αλλά δεν έχω βγει ακόμη πολύ στην πόλη. Θα έρθει κι αυτός ο καιρός, είμαι περίεργος. Φυσικά όλοι ξέρουν πόσο όμορφη είναι, αλλά εγώ ακόμη δεν την έχω γνωρίσει πραγματικά. Η αρραβωνιαστικιά μου γύρισε σπίτι μετά τις πρώτες μέρες για να τακτοποιήσει κάποιες δουλειές, θα επιστρέψει σύντομα και τότε θα εξερευνήσουμε την πόλη μαζί».

Για το πρώτο του διάστημα στην ΑΕΚ: «Είναι εξαιρετικά. Όλοι με υποδέχτηκαν θερμά, μπορείς να ρωτήσεις ελεύθερα, βοηθούν σε όλα. Η επικοινωνία γίνεται στα αγγλικά, αν και υπάρχουν κάποιοι που μιλούν γερμανικά, αλλά και μαζί τους μιλάμε αγγλικά. Αυτό δεν μου είναι κάτι καινούργιο, έτσι ήταν η καθημερινότητα και στη Φερεντσβάρος, σιγά σιγά γνωριζόμαστε. Νιώθεις ότι με περίμεναν, ότι είχαν μεγάλες προσδοκίες από μένα, και φυσικά προσπαθώ να κάνω ό,τι μπορώ για να ανταποδώσω την εμπιστοσύνη τους με καλά παιχνίδια και γκολ. Παρ’ όλα αυτά, εξακολουθώ να αισθάνομαι ότι η ενσωμάτωση – παρότι με υποδέχτηκαν με μεγάλη αγάπη – δεν έχει ολοκληρωθεί πλήρως. Δεν είμαι ακόμη εκεί που θέλω να είμαι, αλλά είναι θέμα χρόνου, λίγων αγώνων, και θα νιώσω απόλυτα σαν στο σπίτι μου ανάμεσα στους νέους μου συμπαίκτες».

Για το πως βλέπει την ΑΕΚ και τις εντυπώσεις του σε αγωνιστικό επίπεδο μετά και το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό: «Η κατάκτηση του πρωταθλήματος είναι ρεαλιστικός στόχος. Μπορώ να μιλήσω για τις εντυπώσεις μου μετά από τέσσερα παιχνίδια πρωταθλήματος και ένα κυπέλλου. Η πρώτη εντύπωση ίσως είναι ότι το ποδόσφαιρο εδώ δεν είναι τόσο σκληρό όσο νόμιζα, το παιχνίδι είναι πιο τεχνικό, ίσως λίγο πιο γρήγορο από ό,τι στο ουγγρικό πρωτάθλημα. Ο ρυθμός του Παναθηναϊκού και ειδικά το ντέρμπι πόλης με τον Ολυμπιακό την Κυριακή ήταν πιο κοντά σε αυτόν που συναντάς σε διεθνείς διοργανώσεις ή σε αγώνες εθνικών ομάδων. Κερδίσαμε το πρώτο, και την Κυριακή ήμασταν πολύ κοντά στη νίκη επίσης. Δεν ένιωσα ότι η ομάδα του Πειραιά ήταν τόσο ανώτερη ώστε να μην μπορούμε να την προσπεράσουμε μέχρι το τέλος του πρωταθλήματος.

Το σύστημα είναι διαφορετικό, τα πλέι οφ σίγουρα θα έχουν μεγάλο ενδιαφέρον, και δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ο Ολυμπιακός νίκησε τον Άγιαξ με 2-1 στο Άμστερνταμ στο Champions League την Τετάρτη, άρα δεν ήταν και στην πιο φρέσκια κατάστασή του, αλλά από την άλλη αυτό δείχνει ότι πρόκειται για δυνατό αντίπαλο. Στο γήπεδο πάντως ένιωσα ότι δεν ήμασταν κατώτεροι. Το δεύτερο μισό του πρώτου ημιχρόνου ήταν δικό τους, το παραδέχομαι, αλλά προηγηθήκαμε, και το πέναλτι που δόθηκε στο τελευταίο λεπτό έφερε την ισοπαλία – και αυτό φυσικά ήταν δύσκολο για όλους, ήμασταν δευτερόλεπτα μακριά από μια σημαντική επιτυχία, θα ήταν εξαιρετικό αποτέλεσμα να πάρουμε τους τρεις βαθμούς».

Για το πρώτο του γκολ με την ΑΕΚ: «Δουλεύουμε τέτοιες φάσεις στην προπόνηση, τις συζητήσαμε και πριν από τον αγώνα, ποιος πηγαίνει πού στα κόρνερ και στα στημένα. Ο Ρουμάνος Ραζβάν Μαρίν έβγαλε τη σέντρα με φάλτσο από τα δεξιά, ένιωσα ότι αυτό θα μπορούσε να είναι καλό για μένα, προσπάθησα να πηδήξω ψηλά και να στείλω δυνατά την μπάλα με το κεφάλι προς την αριστερή πλευρά της εστίας. Όταν σήκωσα το βλέμμα μου, είδα ότι ο τερματοφύλακας του Ολυμπιακού ήταν κοντά στην μπάλα, για μια στιγμή ένιωσα ότι θα την έπιανε, ότι θα την απέκρουε, αλλά απλώς την ακούμπησε, και μπήκε – ήταν πραγματικά υπέροχο συναίσθημα! Περίμενα ήδη αυτό το πρώτο γκολ και, επιπλέον, στο προηγούμενο ματς είχα μια μεγάλη ευκαιρία, η μπάλα ήρθε στο κεφάλι μου, ήθελα να τη στείλω στο δοκάρι, αλλά πέρασε άουτ. Ένιωσα ότι ήταν μεγάλη φάση, με ενόχλησε που χάθηκε. Ήμουν κοντά στο τέρμα, σε τέτοια φάση τις εννέα στις δέκα – ή και περισσότερες – τη βάζω γκολ.

Ήταν εκνευριστικό που δεν μπήκε, αλλά την Κυριακή η πρώτη μου σκέψη ήταν ότι επιτέλους μπήκε, προηγούμαστε! Δεν κράτησε πολύ μέχρι να έρθει το γκολ της ισοφάρισης, αλλά δεν πρέπει να στεναχωριόμαστε γι’ αυτό, συνεχίζουμε, και απ’ όσα έχω ζήσει μέχρι τώρα η ΑΕΚ μπορεί να κατακτήσει το πρωτάθλημα. Υπήρχε πολύς επιπλέον χρόνος, αλλά ούτε γι’ αυτό μπορούμε να διαμαρτυρηθούμε. Οι οπαδοί εδώ είναι πραγματικά τρελοί, ζουν για το ποδόσφαιρο, το γήπεδο έβραζε, ο αγώνας διακόπηκε αρκετές φορές λόγω καπνού, οπότε δεν μπορούσαμε να κατηγορήσουμε τον διαιτητή, οι πολλές καθυστερήσεις ήταν δικαιολογημένες. Εδώ μπορώ να γκρινιάζω στα ουγγρικά, γι’ αυτό είχα τιμωρίες μόνο στην πατρίδα μου… Σφυρίζουν πολλές μικρές επαφές, αυτό μου φαίνεται περίεργο, πρέπει να το συνηθίσω κι αυτό».

Για το τι έπαιξε ρόλο για να πάρει μεταγραφή στην ΑΕΚ: «Πολλοί παράγοντες. Ήθελα κι εγώ ένα νέο ερέθισμα, ήθελα να δοκιμάσω τον εαυτό μου σε ένα άλλο πρωτάθλημα, ο Έλληνας πρωταθλητής μπαίνει απευθείας στους ομίλους του Champions League, και με τη βοήθεια του μάνατζέρ μου, Πέτερ Πάουνοχ, κατάφερα να υπογράψω με οικονομικούς όρους που ήταν ελκυστικοί. Θα ήταν κρίμα να το αρνηθώ, αυτό είναι σημαντικό για όλους. Έγινα 31 χρονών τον Οκτώβριο, και ήθελα να αρπάξω μια τέτοια ευκαιρία».