Ολυμπιακός: Η Ρίο Άβε ανακοίνωσε τον Μάντσα
Ο Γκουστάβο Μάντσα, όπως αναμενόταν, παραχωρήθηκε δανεικός στη Ρίο Άβε από τον Ολυμπιακό.
Η πορτογαλική ομάδα ιδιοκτησίας του Βαγγέλη Μαρινάκη, πήρε τον 21χρονο (25/7/04) αριστεροπόδαρο στόπερ με ύψος 1,90, προκειμένου να ενισχυθεί αμυντικά, αλλά και ο παίκτης να πάρει παιχνίδια στα πόδια του κι εμπειρίες, αφού δεν ήταν στις πρώτες επιλογές του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.
Ο Μάντσα, ο οποίος αποκτήθηκε το περασμένο καλοκαίρι από τη Φορταλέζα με το ποσό τωμν 4,5 εκατ. ευρώ, υπογράφοντας έως το 2029, μέτρησε στο πρώτο μισό της σεζόν 8 συμμετοχές και 703 λεπτά συνολικά.
Que bem que te fica essa camisola, Gustavo. 🤩#RemamosJuntos #GustavoMancha #rioavefc pic.twitter.com/B5COLa1Fyg— Rio Ave FC (@RioAve_FC) February 2, 2026
Στην ανακοίνωση της Ρίο Άβε αναφέρεται:
«Ο Γκουστάβο Μάντσα ενισχύει τον αμυντικό άξονα της Ρίο Άβε FC
Η Ρίο Άβε Ποδοσφαιρικός Σύλλογος – Futebol SAD ήρθε σε συμφωνία με τον Ολυμπιακό FC για την απόκτηση, με τη μορφή δανεισμού, του Βραζιλιάνου κεντρικού αμυντικού Γκουστάβο Μάντσα μέχρι το τέλος της τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου.
Ο 21χρονος ποδοσφαιριστής φτάνει στη Βίλα ντο Κόντε μετά από θητεία στο ελληνικό ποδόσφαιρο, φέρνοντας νεανικότητα, σωματική παρουσία και ποιότητα στην αμυντική γραμμή της πρώτης ομάδας σε αυτή την κρίσιμη φάση της σεζόν.
Η Ρίο Άβε FC καλωσορίζει τον Γκουστάβο Μάντσα και του εύχεται κάθε επιτυχία με τη φανέλα του συλλόγου μας».
