Ο δανεισμός του Γκάμπριελ Στρεφέτσα από τον Ολυμπιακό στην Πάρμα ολοκληρώθηκε.

Στην ιστοσελίδα της Lega Serie A αναρτήθηκε πρώτα η μετακίνηση του Γκάμπριελ Στρεφέτσα από τον Ολυμπιακό στην Πάρμα κι ακολούθησε η ανακοίνωση του ιταλικού συλλόγου.

Ο 28χρονος (18/4/97) Βραζιλιάνος εξτρέμ, ο οποίος ήρθε το καλοκαίρι από την Κόμο στον Ολυμπιακό, έναντι 8 εκατ. ευρώ, μέτρησε 21 ματς με 1 γκολ και 5 ασίστ, αλλά δεν έκανε τη διαφορά.

Ο δεξιοπόδαρος Στρεφέτσα ύψους 1,68, αποφάσισε να γυρίσει στην Ιταλία, για λογαριασμό της Πάρμα αυτή τη φορά. Θα παίξει δανεικός έως το καλοκαίρι και σύμφωνα με τα ιταλικά ΜΜΕ δεν υπάρχει οψιόν αγοράς. Η Πάρμα, η οποία είναι στη 16η θέση στη Serie σε 20 ομάδες, έχει απόσταση έξι βαθμών από την επικίνδυνη ζώνη. Τα ιταλικά ΜΜΕ, παράλληλα, αναφέρουν ότι η Πάρμα θα καλύψει το 100% του υπόλοιπου μέρους του συμβολαίου του παίκτη, μέχρι το καλοκαίρι. Θυμίζουμε ότι υπέγραψε με τον Ολυμπιακό έως το 2029.

Η αναφορά στην επίσημη ιστοσελίδα της Serie A κι αφού πέρασε η μεταγραφή στο ηλεκτρονικό σύστημα.

Στα ιταλικά ΜΜΕ επίσης αναφέρεται: «Έφτασε η επίσημη ανακοίνωση: ο Γκαμπριέλ Στρεφέτσα θα φορέσει τη φανέλα της Πάρμα μέχρι το τέλος της τρέχουσας σεζόν. Ο σύλλογος της Εμίλιας επισημοποίησε την απόκτηση του ακραίου επιθετικού μέσω της κατάθεσης του συμβολαίου στα αρμόδια γραφεία της Serie A, σηματοδοτώντας έτσι την επιστροφή του παίκτη στην Ιταλία μετά τη σύντομη ελληνική του παρένθεση.

Η μεταγραφή έχει τη μορφή απλού δανεισμού από τον ελληνικό σύλλογο, χωρίς καμία οψιόν αγοράς υπέρ της Πάρμα. Οι «τζαλομπλού» θα καλύψουν εξ ολοκλήρου τον μισθό του 28χρονου, χωρίς να έχει συμφωνηθεί δικαίωμα εξαγοράς με τον Ολυμπιακό. Η συμφωνία αφήνει ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα για το μέλλον του παίκτη, ο οποίος στο τέλος της σεζόν θα επιστρέψει στην Ελλάδα, εκτός αν προκύψουν διαφορετικές συμφωνίες τους επόμενους μήνες.

Η ανακοίνωση της Πάρμα

Η εμπειρία του Στρεφέτσα κάτω από την Ακρόπολη δεν απέφερε τα αναμενόμενα αποτελέσματα. Μετά την αποχώρησή του από την Κόμο το περασμένο καλοκαίρι για να μεταγραφεί στον Ολυμπιακό, ο δημιουργικός μεσοεπιθετικός δυσκολεύτηκε να βρει ουσιαστικό χώρο στο ροτέισον της ομάδας της Αθήνας. Ο περιορισμένος χρόνος συμμετοχής δείχνει μια παρουσία κυρίως στο περιθώριο: συνολικά κατέγραψε 21 συμμετοχές σε Super League, Σούπερ Καπ, Κύπελλο Ελλάδας και στη φάση ομίλου ενός γύρου του Champions League, με συνολικά 850 αγωνιστικά λεπτά.

Πενιχρός απολογισμός για έναν παίκτη που είχε κάνει τη δημιουργική του συνεισφορά βασικό χαρακτηριστικό του παιχνιδιού του. Το μοναδικό του γκολ σημειώθηκε στο ελληνικό πρωτάθλημα, στοιχείο που καταδεικνύει πόσο δύσκολη ήταν η προσαρμογή του στο νέο τακτικό και αγωνιστικό περιβάλλον. Μια κατάσταση που ώθησε όλες τις εμπλεκόμενες πλευρές να αναζητήσουν εναλλακτικές λύσεις, ώστε ο ποδοσφαιριστής να μπορέσει να επανεκκινήσει την καριέρα του.

Ο σύλλογος της Πάρμα είδε στον Ιταλοβραζιλιάνο εξτρέμ μια ευκαιρία να ενισχύσει την επιθετική του γραμμή ενόψει του δεύτερου μέρους της σεζόν. Η διοίκηση ποντάρει στις τεχνικές αρετές και την τακτική ευελιξία του Στρεφέτσα, ο οποίος μπορεί να αγωνιστεί τόσο στα άκρα όσο και πίσω από τον επιθετικό, προσφέροντας απρόβλεπτο παιχνίδι και ικανότητα στο ένας εναντίον ενός.

Ο Στρεφέτσα με τη φόρμα της Πάρμα

Για τον παίκτη πρόκειται για επιστροφή σε ένα πρωτάθλημα που γνωρίζει καλά και στο οποίο έχει ήδη αποδείξει την αξία του. Η ευκαιρία να ξαναπαίξει στη Serie A αποτελεί γι’ αυτόν τη δυνατότητα να αποδείξει πως η ελληνική εμπειρία ήταν απλώς μια άτυχη παρένθεση και όχι ένα βήμα πίσω στην καριέρα του. Από την πλευρά της, η Πάρμα αποκτά έναν παίκτη με διεθνή εμπειρία, που μπορεί να αποδειχθεί καθοριστικός στην προσπάθεια επίτευξης των αγωνιστικών της στόχων.

Η μεταγραφή, εν αναμονή των επίσημων ανακοινώσεων από τους εμπλεκόμενους συλλόγους, φαίνεται επωφελής για όλους: ο Ολυμπιακός μειώνει το μισθολογικό του βάρος επιτρέποντας στον παίκτη να βρει αγωνιστική συνέχεια αλλού, ο Στρεφέτσα αποκτά μια σημαντική βιτρίνα για να επανεκκινήσει την καριέρα του, ενώ η Πάρμα εξασφαλίζει ποιοτική ενίσχυση χωρίς μακροπρόθεσμες οικονομικές δεσμεύσεις. Τώρα, τον λόγο έχει το γήπεδο, όπου ο 28χρονος θα έχει την ευκαιρία να δείξει όλο το δυναμικό του με τη φανέλα των «σταυροφόρων».