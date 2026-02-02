Ολυμπιακός: Ο Κλέιτον και η σύνδεση της Βάσκο με Κουιαμπάνο
Ο Κλέιτον Φερνάντες Σίλβα ήρθε τα μεσάνυχτα της Κυριακής στην Ελλάδα για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον Ολυμπιακό.
Ο 27χρονος (11/1/99) δεξιοπόδαρος Βραζιλιάνος επιθετικός με ύψος 1.84, έπαιζε στη Βάσκο ντα Γκάμα (8 συμμετοχές)πριν μετακομίσει για τρία εκατ. ευρώ στη Ρίο Άβε. Ο Ολυμπιακός τον έφερε στην Ελλάδα και στη Βραζιλία αναφέρονται στο ποσοστό μεταπώλησης που έχει η Βάσκο. Υποστηρίζουν ότι πρέπει να λάβει 1 εκατ. ευρώ, που αντιστοιχεί στο 20%, από τα 5 εκατ. ευρώ που τονίζουν ότι πλήρωσε ο Ολυμπιακός στον πορτογαλικό σύλλογο.
Στη Βραζιλία μάλιστα συνδέουν τον Κλέιτον με τον Κουιαμπάνο. Τον 23χρονο αριστερό μπακ της Νότιγχαμ, ο οποίος έπαιξε δυνατά για τους Πειραιώτες. Αναφέρουν ότι αυτά τα χρήματα που δικαιούται η Βάσκο, μπορούν να είναι μία βάση διαπραγμάτευσης για την απόκτηση του Κουιαμπάνο, που ενδιαφέρει τη Βάσκο.
Αναλυτικά όσα γράφουν στη Βραζιλία: «Η Ρίο Άβε πούλησε τον Κλέιτον στον Ολυμπιακό έναντι 5 εκατομμυρίων ευρώ.
Σύμφωνα με τον Έμερσον Ρόσα, η Βάσκο έχει δικαίωμα στο 20% της μεταγραφής, κάτι που αποφέρει περίπου 1 εκατομμύριο ευρώ.
Καθώς ο Ολυμπιακός, η Ρίο Άβε και η Νότιγχαμ Φόρεστ ανήκουν στον Ευάγγελο Μαρινάκη, η Βάσκο μπορεί να προσπαθήσει να συμπεριλάβει αυτό το ποσό στη διαπραγμάτευση για τον Κουιαμπάνο».
O Rio Ave vendeu Clayton ao Olympiacos por 5 milhões de euros.— newscolina (@newscolina) February 2, 2026
Segundo o @emerson_rocha, o Vasco tem direito a 20% da negociação, o que rende cerca de 1 milhão de euros.
Como Olympiacos, Rio Ave e Nottingham Forest pertencem a Evangelos Marinakis, o Vasco pode tentar incluir… pic.twitter.com/EWiQvw19EM
Ο Κλέιτον να θυμίσουμε ότι ξεκίνησε να ξεχωρίζει στην Κάζα Πία, όπου κατέγραψε 64 συμμετοχές, σημειώνοντας 16 γκολ και 1 ασίστ. Στη Ρίο Άβε είχε σημαντική παρουσία με 56 αγώνες, 28 γκολ και 8 ασίστ, αποτελώντας βασικό επιθετικό όπλο. Στη Βίλα Νόβα πρόσθεσε 36 συμμετοχές, 10 γκολ και 3 ασίστ, ενώ αγωνίστηκε και σε Κοριτίμπα ΦΚ, Γκουαρανί και Γιουβεντούδε.
