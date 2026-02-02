Ο Ολυμπιακός και ο Ζέλσον Μάρτινς έδωσαν τα χέρια και πλέον απομένουν τα τυπικά για την ανανέωση του συμβολαίου του.

Η υπόθεση της ανανέωσης του συμβολαίου του Ζέλσον Μάρτινς ήταν κάτι που δουλεύαν στον Ολυμπιακό τις τελευταίες εβδομάδες και οι δύο πλευρές έφτασαν σε συμφωνία για την επέκταση της συμφωνίας τους.

Συγκεκριμένα, οι Πειραιώτες τα βρήκαν με τον 30χρονο εξτρέμ, του οποίου το συμβόλαιο έληγε το ερχόμενο καλοκαίρι και η γεμάτη σεζόν που πραγματοποιεί μέχρι στιγμής, έφερε ως επιβράβευση το συγκεκριμένο deal.

Η νέα συμφωνία θα έχει διάρκεια μέχρι το καλοκαίρι του 2028 με οψιόν ανανέωσης για ακόμα έναν χρόνο και αυξημένες οικονομικές απολαβές. Ο ίδιος μετρά 23 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις με τέσσερα γκολ και μία ασίστ, παίζοντας βασικό ρόλο στην πρόκριση στα play offs του Champions League ενώ είχε πρωταγωνιστικό ρόλο στην κατάκτηση του περσινού νταμπλ. Μετά τον Ζέλσον, οι Πειραιώτες προχωρούν και το νέο συμβόλαιο του Ελ Καμπί.