Galacticos by Interwetten: Τι είπαν Τσακίρης και Νικολακόπουλος για το ΑΕΚ - Ολυμπιακός και τη διαιτησία
Ο απόηχος του μεγάλου ντέρμπι στη Νέα Φιλαδέλφεια κυριάρχησε στους Galacticos by Interwetten με τους Γιώργο Τσακίρη και Κώστα Νικολακόπουλο να αναλύουν όσα συνέβησαν στο ΑΕΚ - Ολυμπιακός.
Η ΑΕΚ ήταν έξαλλη με τη διαιτησία φωνάζοντας για κόκκινη κάρτα στο χτύπημα του Ποντένσε στον Ρότα, αλλά και για το πέναλτι που δόθηκε μέσω VAR με το οποίο οι ερυθρόλευκοι ισοφάρισαν στο φινάλε.
Ο Ολυμπιακός κατήγγειλε τραμπουκισμούς και λεκτική επίθεση του Μάριου Ηλιόπουλου στον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, με την ΑΕΚ να απαντάει πως δεν υπήρξε καμία βιαιοπραγία και πως ο Ηλιόπουλος ποτέ δεν τράπηκε σε φυγή.
Δείτε όσα ειπώθηκαν στην εκπομπή των Galacticos by Interwetten από τους Γιώργο Τσακίρη και Κώστα Νικολακόπουλο:
