Ράγιο - ΑΕΚ: Πού θα δείτε το ματς του Conference League
Η ώρα μιας ακόμα μεγάλης ευρωπαϊκής «μάχης» έφτασε για την ΑΕΚ, η οποία απόψε (09/04) δοκιμάζεται στη Μαδρίτη απέναντι στη Ράγιο Βαγιεκάνο.
Πρόκειται για την πρώτη αναμέτρηση της φάσης των «8» του Conference League, με την Ένωση να στοχεύει στο να πάρει το προβάδισμα ενόψει της ρεβάνς στη Νέα Φιλαδέλφεια.
Η τηλεοπτική κάλυψη θα είναι διπλή για το ματς στο Βαγιέκας. Ο αγώνας θα μεταδοθεί ζωντανά από το Cosmote Sport 2, αλλά και από την ελεύθερη συχνότητα του ΑΝΤ1. Η σέντρα είναι προγραμματισμένη για τις 19:45 ώρα Ελλάδος.
Οι μεταδόσεις της ημέρας για το Conference League
- Ράγιο Βαγιεκάνο - ΑΕΚ (19:45, ΑΝΤ1 και Cosmote Sport 2)
- Κρίσταλ Πάλας - Φιορεντίνα (22:00, Cosmote Sport 7)
- Μαιντς - Στρασβούργο (22:00, Cosmote Sport 8)
- Σαχτάρ - Άλκμααρ (22:00, Cosmote Sport 9)
