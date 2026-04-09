Δείτε την ώρα και το κανάλι μετάδοσης της αναμέτρησης ανάμεσα σε ΑΕΚ και Ράγιο στο Βαγιέκας, στο πλαίσιο των «8» του Europa Conference League.

Η ώρα μιας ακόμα μεγάλης ευρωπαϊκής «μάχης» έφτασε για την ΑΕΚ, η οποία απόψε (09/04) δοκιμάζεται στη Μαδρίτη απέναντι στη Ράγιο Βαγιεκάνο.

Πρόκειται για την πρώτη αναμέτρηση της φάσης των «8» του Conference League, με την Ένωση να στοχεύει στο να πάρει το προβάδισμα ενόψει της ρεβάνς στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Η τηλεοπτική κάλυψη θα είναι διπλή για το ματς στο Βαγιέκας. Ο αγώνας θα μεταδοθεί ζωντανά από το Cosmote Sport 2, αλλά και από την ελεύθερη συχνότητα του ΑΝΤ1. Η σέντρα είναι προγραμματισμένη για τις 19:45 ώρα Ελλάδος.

