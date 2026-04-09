Ράγιο Βαγιεκάνο-ΑΕΚ: Το «Βαγιέκας» απόψε θα είναι μικρότερο σε σχέση με τα ματς της La Liga

Ο λόγος που το γήπεδο της Ράγιο Βαγιεκάνο έχει διαφορετικές διαστάσεις στη La Liga από ό,τι στο Europa Conference League.

Η ΑΕΚ βρίσκεται στη Μαδρίτη για την πρώτη μεγάλη αναμέτρηση της φάσης των «8» του Conference League απέναντι στη Ράγιο Βαγιεκάνο.

Το γήπεδο του Βαγιέκας, η ιστορική αυτή έδρα των Μαδριλένων, θα έχει διαφορετικές διαστάσεις απόψε σε σχέση με αυτές που χρησιμοποιούνται στους αγώνες του ισπανικού πρωταθλήματος. Αυτή η αλλαγή προέκυψε φέτος από την ανάγκη πλήρους συμμόρφωσης με τους αυστηρούς κανονισμούς ασφαλείας που θέτει η UEFA για τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.

Το γήπεδο στο οποίο θα αγωνιστούν σήμερα οι παίκτες του Μάρκο Νίκολιτς είναι ιδιαίτερα γνωστό για την ιδιαίτερη κατασκευή του, καθώς οι εξέδρες βρίσκονται πάρα πολύ κοντά στον αγωνιστικό χώρο. Αυτό το στοιχείο εγείρει ζητήματα ασφάλειας για τους ποδοσφαιριστές και ως εκ τούτου η ευρωπαϊκή ομοσπονδία έχει υποχρεώσει τη Ράγιο να μικρύνει το πλάτος του αγωνιστικού χώρου προκειμένου να δημιουργηθεί η απαραίτητη απόσταση ανάμεσα στις γραμμές και στους φιλάθλους.

Έτσι, ενώ στις αναμετρήσεις της La Liga το πλάτος του αγωνιστικού χώρου φτάνει τα 66,6 μέτρα, απόψε στο παιχνίδι με την Ένωση για το Conference League το όριο φτάνει τα 64 μέτρα.

Πρακτικά οι πλάγιες γραμμές μετακινούνται κατά 1,3 μέτρα προς το εσωτερικό κάθε πλευράς, ώστε να καλύπτονται οι απαιτούμενες αποστάσεις. Αξίζει να σημειωθεί πως το μήκος του γηπέδου παραμένει αμετάβλητο και η οποιαδήποτε παρέμβαση περιορίζεται αποκλειστικά στο πλάτος του.

