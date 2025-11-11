Ο Ολυμπιακός έχει βάλει τις σωστές βάσεις για την επίτευξη της συμφωνίας του με τον Ζέλσον για συμβόλαιο που θα προβλέπει δύο έξτρα χρόνια από το ήδη υπάρχον.

Ο Ζέλσον Μαρτίνς έχει πάρει για τα καλά τα πάνω του αγωνιστικά το τελευταίο διάστημα στον Ολυμπιακό. Ανεξαρτήτως αυτού του στοιχείου οι Πειραιώτες είχαν ήδη δρομολογήσει τις διαδικασίες για το νέο συμβόλαιο του Πορτογάλου εξτρέμ. Το υπάρχον εκπνέει φέτος το καλοκαίρι για τον Ζέλσον που είχε κλείσει στους Ερυθρόλευκους μεσούσης της σεζόν (καθώς είχε έρθει μήνα Γενάρη).

Στον Ολυμπιακό έχει 63 συμμετοχές με 10 γκολ και 16 ασίστ. Στα 30 του χρόνια υπήρξε φυσικά μέλος της ομάδας που πήρε το νταμπλ στα 100 χρόνια ζωής της. Τη σεζόν της κατάκτησης του Conference είχε 2 γκολ και 3 ασίστ σε 15 αγώνες στις εγχώριες διοργανώσεις. Το 2024-2025 είχε 7 γκολ και 12 ασίστ σε 38 ματς και φέτος έχει 1 γκολ και 1 ασίστ σε 10 αναμετρήσεις.

Επί του νέου συμβολαίου του οι δύο πλευρές βρίσκονται σε πολύ καλό δρόμο για την επίτευξη της οριστικής συμφωνίας. Το νέο συμβόλαιο του Ζέλσον θα είναι έως το 2028.

