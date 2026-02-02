Νους: «Νιώθω την αγάπη του κόσμου στον ΟΦΗ - Όνειρό μου να αγωνιστώ στην εθνική Αργεντινής»

Ο Τιάγκο Νους παραχώρησε συνέντευξη σε μέσο της χώρας του και μίλησε, εκτός των άλλων, για τη ζωή του στη Κρήτη, αλλά και για το μεγαλύτερο του όνειρο.

Ο Τιάγκο Νους συνεχίζει να εντυπωσιάζει και τη φετινή χρονιά με τη φανέλα του ΟΦΗ, με τον Αργεντίνο να είναι ένας από τους καλύτερους επιθετικούς του πρωταθλήματος, με την καλύτερη του εμφάνιση έως τώρα να παραμένει εκείνη απέναντι στον Αστέρα Τρίπολης και τα τέσσερα γκολ τα οποία πέτυχε.

Ο νεαρός αστέρας της κρητικής ομάδας λοιπόν, παραχώρησε συνέντευξη στην τοπική ιστοσελίδα της γενέτειρας του «elciudadano.com.ar», όπου μίλησε για τη ζωή του στη Κρήτη, την προσαρμογή του στο ελληνικό ποδόσφαιρο, ενώ εκμυστηρεύτηκε και το μεγαλύτερο του όνειρο, που δεν είναι άλλο από το να εκπροσωπήσει την εθνική ομάδα της Αργεντινής.

Αναλυτικά τα όσα δήλωσε ο Τιάγκο Νους

Πώς είναι να ζεις στην Ελλάδα;

Είναι υπέροχα, κάτι σαν όνειρο. Βρίσκομαι στο μεγαλύτερο νησί της Ελλάδας και σε αυτή τη γωνιά υπάρχουν πανέμορφες παραλίες, ένα γραφικό κέντρο και, μάλιστα, το γήπεδο βρίσκεται λίγα μόλις μέτρα από τη θάλασσα. Υπάρχει μεγάλη ασφάλεια, μπορείς να βγεις έξω και να αφήσεις τα πάντα ανοιχτά χωρίς να συμβεί το παραμικρό. Έχουμε θάλασσα, βουνό αλλά και χιόνι. Και φυσικά, για όσους αγαπούν την ιστορία, υπάρχουν πολλά σημεία μεγάλης αξίας.

Τι είναι αυτό που σου έκανε τη μεγαλύτερη εντύπωση στις συνήθειες των ανθρώπων;

Αυτό που πάντα μου φαινόταν περίεργο είναι ότι είναι αρκετά «ψυχροί». Είναι σύνηθες να μπαίνεις σε έναν χώρο και να μην χαιρετάς, να μην δίνεις φιλί ή χειραψία. Στην αρχή μου ήταν δύσκολο, αλλά πλέον είναι μέρος της καθημερινότητας.

Τι σου αρέσει να κάνεις στον ελεύθερο χρόνο σου;

Όποτε μπορώ, πηγαίνω για ψάρεμα. Έχω τη θάλασσα μόλις δέκα λεπτά μακριά, οπότε εκμεταλλεύομαι την ευκαιρία να ρίξω το καλάμι, κάτι που έκανα και στην Αργεντινή όταν είχα ελεύθερο χρόνο.

Οι φίλαθλοι λένε πως η φανέλα με το «18» είναι η πιο περιζήτητη. Βρήκες το μέρος σου στον κόσμο;

Με κάνουν να νιώθω πολύ αγαπητός. Δεν βγαίνω συχνά, όμως όταν συναντώ κόσμο, οι φίλαθλοι με χαιρετούν και με συγχαίρουν για την εξαιρετική περίοδο που διανύω.

Σε αγωνιστικό επίπεδο, τι σημαίνει για σένα το ελληνικό ποδόσφαιρο;

Πολλοί το θεωρούν «περίεργο», όμως στην πραγματικότητα είναι πολύ ανταγωνιστικό. Ο Ολυμπιακός παίζει στο Champions League, ο Παναθηναϊκός στο Europa League, η ΑΕΚ βρίσκεται ψηλά στη βαθμολογία και ο ΠΑΟΚ είναι πάντα μέσα στη διεκδίκηση. Αυτό δείχνει τη δυναμική του πρωταθλήματος. Οι τέσσερις μεγάλες ομάδες κάνουν τη διαφορά και αυτό φαίνεται ξεκάθαρα.

Ζώντας στην Ευρώπη, ονειρεύεσαι την Εθνική Αργεντινής;

Φυσικά. Ονειρεύομαι να φορέσω τη φανέλα με τα γαλανόλευκα και να κάνω το ντεμπούτο μου. Το σκέφτομαι συνεχώς, είναι το όνειρο μου, είναι κάτι που με παρακινεί. Αν το να βρίσκομαι εδώ και να προβάλλομαι βοηθάει σε αυτό, τότε ακόμη καλύτερα.

Υπάρχει κάποια ομάδα στην οποία νιώθεις ότι άφησες κάτι ανολοκλήρωτο;

Στην Αρχεντίνος Τζούνιορς, χωρίς αμφιβολία. Εκεί θα ήθελα να είχα το μυαλό που έχω τώρα. Επίσης, δεν είχα κάποιον να με καθοδηγήσει. Ειλικρινά, θα ήθελα πολύ να επιστρέψω και να δείξω τι μπορώ να κάνω. Μακάρι κάποια στιγμή να τα καταφέρω και να κλείσω αυτόν τον κύκλο.

Πέτυχες τέσσερα γκολ απέναντι στον Αστέρα Τρίπολης. Είχες πλησιάσει ποτέ κάτι αντίστοιχο στην καριέρα σου;

Ποτέ, ούτε καν στα τοπικά. Είναι κάτι αδιανόητο. Επιπλέον, ήταν όμορφα γκολ, κάτι που τα κάνει ακόμη πιο ξεχωριστά ως ανάμνηση.

Παρακολουθείς την πορεία της Cañuelas FC και της EFIC;

Ναι, συνεχώς. Στην EFIC έκανα τα πρώτα μου βήματα και είμαι πάντα ενημερωμένος για όσα συμβαίνουν στη Liga de Lobos. Όσο για την Κανιουέλας, όλοι με ρωτούν επειδή κατάγομαι από εκεί. Πολλοί συγγενείς μου είναι φίλαθλοι, οπότε είμαι πάντα στο κλίμα.

Τι είναι αυτό που σου λείπει περισσότερο από την πατρίδα σου;

Το ασάδο! Μου λείπουν τα φαγητά, οι φίλοι μου, οι συζητήσεις και οι συγκεντρώσεις. Η εγγύτητα έχει αυτή τη μαγεία, ότι βρίσκεσαι όποτε μπορείς. Ευτυχώς, είμαι μαζί με τη σύντροφό μου, την Ιάρα, που με βοηθάει πάρα πολύ. Είναι η συνοδοιπόρος μου σε αυτό το μέρος, που είναι πραγματικά μοναδικό στον κόσμο.