Ο Κ. Νικολακόπουλος σχολιάζει στο blog του στο gazzetta τον Ολυμπιακό του ντέρμπι στη Φιλαδέλφεια.

Το χθεσινό ντέρμπι ήταν τελικά εύκολο στην ανάγνωση: ένα ματς που έπρεπε βάσει απόδοσης να το κερδίσει ο Ολυμπιακός, πήγε να το χάσει και τελικά το έσωσε στο τελευταίο λεπτό.

Συμβαίνουν, όμως, αυτά στο ποδόσφαιρο και δη στα ντέρμπι. Και κάπως έτσι, ενώ πριν το ματς θα την αποδεχόσουν την ισοπαλία, δεδομένων των συνθηκών (εκτός έδρας, κόπωση από το Τσάμπιονς Λιγκ και νοκ άουτ ξαφνικά οι Ελ Κααμπί και Πιρόλα), μέσα από όσα είδες στο παιχνίδι ζητάς τη νίκη, αλλά συμβιβάζεσαι και με την ισοπαλία, αφού όπως θα μπορούσε το σκορ να ήταν 0-2 στο 60’, έτσι θα μπορούσε να γίνει και 2-0 στο 68’, αφού η ΑΕΚ δεν παρήγαγε ευκαιρίες, αλλά ήταν πολύ επικίνδυνη στα κόρνερ και στα φάουλ.

Ο Ολυμπιακός χρειάστηκε περίπου 15 λεπτά για να πατήσει καλά στη Φιλαδέλφεια, αλλά όταν άρχισε να το κάνει ήταν εμφανώς ανώτερος της ΑΕΚ, που από το 3΄ έως το έως το 58’, δηλαδή επί 55 λεπτά αγώνα, είχε μία τελική (!), το γυριστό του Ζίνι. Μιλάμε για ολοκληρωτική κυριαρχία και πλήρη έλεγχο του αγώνα, με έξι φάσεις πολύ επικίνδυνες για τους «ερυθρόλευκους», που όμως ενώ έπαιζαν όπως ήθελαν την ΑΕΚ μέσα στο σπίτι της, υστέρησαν σε ένα σημείο κλειδί, στα τελειώματα τους. Καμία από τις πέντε πρώτες τελικές (τρεις Ταρέμι και δύο Ρόντινεϊ, Τσικίνιο) δεν ήταν καλή, ενώ η έκτη στιγμή ήταν και η καλύτερη-χρειάζονταν μία απλά καλή πάσα του Ποντένσε στον ολομόναχο Ταρέμι για να έβγαινε ο Ιρανός τετ α τετ με τον Στρακόσια σε ιδανική θέση για γκολ.

Ο Ποντένσε ήταν ο μακράν καλύτερος δημιουργικά παίκτης του Ολυμπιακού, φτιάχνοντας τρεις φάσεις που θα μπορούσαν να καταλήξουν σε γκολ, όμως την πιο κρίσιμη στιγμή, δύο λεπτά πριν το 1-0, απέτυχε να περάσει μία απλή πάσα στον σέντερ φορ του, προκειμένου έστω τότε, και μετά από πέντε χαμένες ευκαιρίες, να προηγούνταν ο Ολυμπιακός. Πιθανότατα δε να επηρεάστηκε τόσο ο ίδιος ο Πορτογάλος από την κακή αυτή επιλογή του, σε συνδυασμό με το γκολ της ΑΕΚ το οποίο ήρθε «καπάκι», που ένα λεπτό μετά έκανε εκείνη την αψυχολόγητη ενέργεια κτυπώντας τον Ρότα.

Ορθά η διαιτητική ομάδα δεν τον απέβαλλε, με τον Ρότα να πέφτει στο έδαφος και να…σφαδάζει, κάνοντας και τρεις περιστροφές (!), αλλά αυτό δεν αλλάζει την πραγματικότητα, ότι ο Ποντένσε έκανε ένα μεγάλο λάθος, που θα μπορούσε και να στοιχίσει εάν ο Ολλανδός ήθελε να εξαντλήσει την αυστηρότητα του. Τέλος πάντων, λέω ότι ορθά δεν αποβλήθηκε, διότι ήταν τέτοιο το κτύπημα, για κίτρινη κι όχι για κόκκινη. Άλλο π.χ. να τον κτυπούσε με αγκωνιά. Στα χέρια τον βρήκε.

Από εκεί και πέρα, η συνέχεια του παιχνιδιού δεν ήταν καλή για τον Ολυμπιακό, καθώς για περίπου 30 λεπτά στάθηκε αδύναμος να απειλήσει. Για να το καταλάβουμε, μοναδική στιγμή που θα μπορούσε να φανεί επικίνδυνος ήταν εκεί που ο Αντρέ Λουίς σούταρε…αέρα από καλή θέση στην περιοχή. Καθοριστική σε αυτό το σημείο νομίζω πώς ήταν η αλλαγή του κουρασμένου Ορτέγκα με τον Μπρούνο. Ο Μεντιλίμπαρ έστω κι αν άργησε, τον έριξε στη μάχη στο τελευταίο 10λεπτο κι ο Νιγηριανός, που πάντα τα πάει καλά με την ΑΕΚ (!), έδωσε το έναυσμα μίας επιτέλους καλής αντίδρασης, ειδικά με τη σέντρα του στο 94’ και την ευκαιρία από κοντά του Μπιανκόν, ο οποίος έξυπνα είχε προωθεί ως δεύτερος φορ σε φάση που δεν υπήρχε στημένο.

Οι άλλες αλλαγές, με τη σειρά τους, προκάλεσαν κατά κάποιο τρόπο την ισοφάριση, με τον Ζέλσον να περνάει επικίνδυνη μπαλιά στην περιοχή της ΑΕΚ και τον Αντρέ Λουίς να χώνεται και να κερδίζει το πέναλτι-ενώ ακόμη κι ο Γιαζίτσι στη συνέχεια της φάσης βρέθηκε δύο φορές φάτσα με το γκολ! Η ισοπαλία ήταν το ελάχιστο που έπρεπε να πάρει ο Ολυμπιακός σε ένα παιχνίδι στο οποίο συνολικά έδειξε φανερά καλύτερος ως ομάδα. Η ΑΕΚ ακόμη και με την ψυχολογία που πήρε από το 1-0, ήταν σίγουρα καλύτερη απ΄ ότι πριν, αλλά όχι καλύτερη του. Και με μοναδική στιγμή, εκεί που ο Βάργκα δεν έκανε καλό κοντρόλ σε πολύ καλή θέση.

Διαιτητικά, είδα ξεκάθαρο πέναλτι, όπως είδαν όλοι οι σχολιαστές διαιτησίας. VARίσιο μεν, πέναλτι καθαρό δε. Είδα επίσης οφσάϊντ στην επίθεση της ΑΕΚ που έφερε το κόρνερ για το 1-0. Και σίγουρα δεν είδα αντιμετώπιση διαιτητή που ήθελε να παίξει Ολυμπιακό. Ίσως προς το τέλος του αγώνα έπρεπε να δώσει ένα φάουλ του Ρέτσου στον Κοϊτά κι ένα αμυντικού στον Ταρέμι, το δεύτερο λίγο έξω από την περιοχή. Κι αυτά, ίσως. Το πιο ωραίο, διαιτητικά, είναι αυτό που διάβασα σε πρωτοσέλιδο, ότι ο διαιτητής δεν έδινε φάουλ στην ΑΕΚ ούτε με…αίμα. Και τα φάουλ που σφύριξε υπέρ της ΑΕΚ ήταν 21! Δηλαδή, πόσα έπρεπε να δώσει; 30;

Μπορείς να πεις στο φινάλε ότι αφού ο Ολυμπιακός δεν άνοιξε το σκορ, που θα του έδινε μετά χώρους πιθανότατα και για πιο καθαρές ευκαιρίες για δεύτερο γκολ, και βρέθηκε να χάνει και να στέκεται τυχερός στο δοκάρι του Πινέδα (δεν υπήρχε τελικά οφσάϊντ στο ξεκίνημα), λες ότι καλό ήταν και το Χ, αφού ήρθε μάλιστα στο τελευταίο λεπτό. Σε τέτοιες περιπτώσεις δεν μπορεί παρά να είσαι ευχαριστημένος.

Άσχετο: Δίνει πολλά πράγματα μέσα στο παιχνίδι ο Μπιανκόν. Ακόμη και επιθετικά. Μέγας μαχητής. Αλλά τα λάθη του είναι ασταμάτητα. Και το οφσάϊντ μοιάζει να μην μπορεί να το μάθει. Στη φάση του 1-0, μπορεί να μην καλύπτονταν, οριακά, ο κυνηγός της ΑΕΚ, αλλά αν ο Γάλλος έπαιρνε την ευθεία με τον Ρέτσο, θα ήταν ένα μέτρο οφσάϊντ κι ο επόπτης δεν υπήρχε περίπτωση να μην το δώσει.

Η φωτογραφία της ημέρας:

Μερικές φορές πραγματικά σκέφτομαι πώς είναι δυνατόν ο Κοστίνια να παίζει τόσο πολύ χωρίς να χρησιμοποιεί το μυαλό του. Στα πέντε πρώτα λεπτά είχε δύο φάουλ πάνω στον Γκατσίνοβιτς. Και στο 20λεπτο είχε φτάσει τα τέσσερα! Λογικό κι επόμενο να πάρει κίτρινη, που ασφαλώς δεν είναι και το καλύτερο για έναν αμυντικό, να παίζεις από τόσο νωρίς με κάρτα. Το δε χειρότερο απ΄ όλα ήταν ότι και τα τέσσερα φάουλ ήταν δεκάδες μέτρα μακριά από την περιοχή του Τζολάκη.

Δεν ήταν φάουλ αυτά του Πορτογάλου, που χρειάζονταν για να σταματήσει μία επικίνδυνη επίθεση. Το δε αποτέλεσμα ήταν ότι αμέσως μετά την κάρτα του και τον εκνευρισμό που του δημιούργησε, έχασε τη θέση του κι ο Γκατσίνοβιτς πέρασε τη σέντρα στον Ζίνι στη μοναδική φάση της ΑΕΚ μέχρι το γκολ της.

Κατά τα άλλα, ο Ολυμπιακός κατά βάση απειλήθηκε μόνο από στατικές φάσεις. Έτσι έφαγε γκολ, έτσι γλίτωσε στο δοκάρι, έτσι είχε και μία τελική ο Ζίνι στο 3’. Με την ΑΕΚ να μοιάζει με μία ομάδα που παίζοντας στο γήπεδο της να αδυνατεί, όπως και με τον ΠΑΟΚ, όχι να κυριαρχήσει, αλλά έστω να γίνει απειλητική, με εξαίρεση τα στημένα της.

Και για το τέλος ένα ιμότζι