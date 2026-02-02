Όπως αναμενόταν, η Κηφισιά ανακοίνωσε την ολοκλήρωση της συνεργασίας της με τον Στάθη Τσεκούρα, ο οποίος είναι ο νέος CEO του Απόλλωνα Λεμεσού.

Ήταν αναμενόμενο και πλέον είναι επίσημο. Η Κηφισιά ανακοίνωσε την αποχώρηση του μέχρι πρότινος Διοικητικού Διευθυντή, Στάθη Τσεκούρα, ο οποίος συνεχίζει στον Απόλλωνα Λεμεσού, ως CEO του κλαμπ.

Φυσικά, αυτή η εξέλιξη μόνο περήφανη κάνει την οικογένεια την Κηφισιά, η οποία εκτός από ποδοσφαιριστές (Τεττέη - Παντελίδη) «παράγει» και στελέχη για υψηλό επίπεδο.

Θυμίζουμε πως πριν λίγους μήνες ο επί σειρά ετών τεχνικός διευθυντής του κλαμπ των Βορείων Προαστίων, Στέφανος Κοτσόλης, επέστρεψε στον Παναθηναϊκό, σε ρόλο αθλητικού διευθυντή, έχοντας σημαίνοντα ρόλο στον αγωνιστικό σχεδιασμό και στην εν γένει λειτουργία του Τριφυλλιού.

Η ανακοίνωση της Κηφισιάς

«Η ΠΑΕ Κηφισιά ανακοινώνει την ολοκλήρωση συνεργασίας με τον Στάθη Τσεκούρα, ο οποίος εκτελούσε χρέη Διοικητικού Διευθυντή.

Ο Στάθης Τσεκούρας εξελίχθηκε γρήγορα σε κομμάτι μείζονος σημασίας για την ΠΑΕ Κηφισιά, έχοντας ρόλο στο “χτίσιμο” του οργανογράμματος και την εύρυθμη λειτουργία του συλλόγου εκτός των αγωνιστικών χώρων.

Ο Πρόεδρος, κ. Χρήστος Πρίτσας, και το Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΑΕ Κηφισιά αισθάνονται την ανάγκη να τον ευχαριστήσουν θερμά για όσα προσέφερε και να του ευχηθούν καλή επιτυχία στο νέο βήμα της καριέρας του».