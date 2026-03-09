Οι δηλώσεις του Γιάννη Αναστασίου για τη σπουδαία νίκη του Παναιτωλικού επί της Κηφισιάς.

Ο Παναιτωλικός στο ματς που συνδυάστηκε με τον εορτασμό των 100 ετών πήρε μία τεράστια νίκη με 2-1 κόντρα στην Κηφισιά.

Ο τεχνικός της ομάδας του Αγρινίου Γιάννης Αναστασίου, ο οποίος στις 5 Μαρτίου είχε γενέθλια κι έκλεισε τα 53 του χρόνια πήρε μία φανέλα δώρο από την Cosmote και μίλησε για το ματς και τον Παναιτωλικό. Για την ομάδα του ευχήθηκε μία μεγάλη επιτυχία το συντομότερο δυνατό.

Αναλυτικά όσα είπε ο Γιάννης Αναστασίου: «Είναι από τα παιχνίδια που δεν ξέρεις να τι να περιμένεις . Ήταν ένα μεγάλο ερώτημα πως θα παρουσιαστούμε. Υπήρχε μία ευφορία στην πόλη και ο κόσμος περίμενε τη νίκη.Φάνηκε, είναι στην ανθρώπινη φύση, ήμασταν αγχωμένοι στην αρχή, δεχθήκαμε το γκολ και μετά βγάλαμε αντίδραση.

Γυρίσαμε το σκορ. Παίζαμε κόντρα σε μία δύσκολη και σκληρή ομάδα που δεν τα παρατάει κι έπρεπε μέχρι το τέλος να είμαστε συγκεντρωμένοι κι αποφασιστικοί.

Είναι ωραίο να βλέπεις το γήπεδο γεμάτο, πάρα πολύ ωραία ατμόσφαιρα. Έμειναν στην ιστορία τα παιδιά γιατί πήραν μία σημαντική νίκη. Ευτυχώς η γιορτή δεν έγινε ποδοσφαιρική τραγωδία και τώρα τα παιδιά και ο κόσμος μπορούν να γιορτάσουν και να το απολαύσουν .

Σημαντικό ότι νικήσαμε την Κηφισιά που είναι άμεσος αντίπαλος. Εύχομαι στον σύλλογο να μπορέσει να γιορτάσει αμέτρητα χρόνια ζωής. Προσφέρει πολλά στον αθλητισμό, είναι σύλλογος με ήθος αξιοπρέπεια, περηφάνεια κι εύχομαι να έχει επιτυχίες, να έχει σύντομα μία μεγάλη επιτυχία γιατί ο κόσμος διψάει».