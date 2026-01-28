Ο Στάθης Τσεκούρας αποχωρεί από την Κηφισιά και θα μετακομίσει στην Κύπρο, καθώς θα αναλάβει CEO του Απόλλωνα Λεμεσού.

Η Κηφισιά εκτός από ποδοσφαιριστές... εξελίσσει και στελέχη. Ο Στάθης Τσεκούρας ήταν από την περασμένη σεζόν Διοικητικός Διευθυντής του κλαμπ των Βορείων Προαστίων και όπως μετέδωσαν στην Κύπρο είναι έτοιμος να μετακομίσει στο Νησί της Αφροδίτης.

Συγκεκριμένα με τη δουλειά του στην Κηφισιά κατάφερε να κεντρίσει το ενδιαφέρον του Απόλλωνα Λεμεσού, στον οποίο θα αναλάβει τον κομβικό ρόλο του CEO σε έναν από τους συλλόγους που πρωταγωνιστεί στο ποδόσφαιρο της Κύπρου.

Φυσικά αυτή η εξέλιξη μόνο περήφανη κάνει την οικογένεια την Κηφισιά, η οποία εκτός από ποδοσφαιριστές (Τεττέη - Παντελίδη) "βγάζει" και στελέχη για υψηλό επίπεδο.

Θυμίζουμε πως πριν λίγους μήνες ο επί σειρά ετών τεχνικός διευθυντής του κλαμπ, Στέφανος Κοτσόλης, επέστρεψε στον Παναθηναϊκό, σε ρόλο αθλητικού διευθυντή, έχοντας σημαίνοντα ρόλο στον αγωνιστικό σχεδιασμό και στα μεταγραφικά του Τριφυλλιού.

Όσον αφορά την Κηφισιά, προφανώς δεν προκύπτει κανένα θέμα για τη λειτουργία της ΠΑΕ μετά την αποχώρηση του Τσεκούρα, με τη διοίκηση να έχει φροντίσει για την ομαλή καθημερινότητα της ομάδας, σε κάθε τομέα.