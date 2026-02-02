Συγκλονιστική η Τούμπα, όλο και δυναμώνει ο ΠΑΟΚ

Ο Δημήτρης Τσορμπατζόγλου γράφει για τον πιο δύσκολο αγώνων των τελευταίων ετών στην Τούμπα, για την συγκέντρωση της ποδοσφαιρικής ομάδας και για μερικές… άλλες αντιδράσεις μετά το θλιβερό δυστύχημα.

ΠΑΟΚ σε πένθος! Γι ακόμη μία φορά στην ιστορία του ο κόσμος του Δικεφάλου βιώνει τα χειρότερα συναισθήματα και η ποδοσφαιρική ομάδα πρέπει να μείνει όρθια αλλά και να πρωταγωνιστήσει!

Στη Γαλλία με τη Λυών το σοκ ήταν πιο φρέσκο, αλλά το περιβάλλον ξένο. Ο ΠΑΟΚ στάθηκε αξιοπρεπέστατα και έβγαλε δυναμική σε όλους τους τομείς. Χθες έπαιζε στο σπίτι του και το βάρος του πένθους ήταν αναμενόμενα πολύ περισσότερο.

Ο Λουτσέσκου είπε στο τέλος του χθεσινού αγώνα: « Πρέπει να σημειώσω ότι ήξερα όλη αυτή την ενότητα, την ατμόσφαιρα που θα επικρατούσε σήμερα. Ήταν εντυπωσιακό το πώς οι φίλοι του ΠΑΟΚ τίμησαν τους συνοπαδούς τους. Δεν έχω ξαναζήσει κάτι παρόμοιο».

Έτσι είναι! Ήταν ανατριχιαστικό! Δεν το περιμέναμε! Πιστεύαμε ότι θα ζήσουμε μια σιωπηρή ατμόσφαιρα, αλλά στις κερκίδες οι φανατικοί και όλοι οι άλλοι αποχαιρέτησαν τους ΠΑΟΚτσήδες με φωνή! Με πυρσούς! Με πάθος και ασταμάτητα παλιά και νέα συνθήματα. Ήταν συγκλονιστικό. Ίσως και να ήξεραν ότι με αυτόν ακριβώς τον τρόπο θα ήθελαν να δουν τον αποχαιρετισμό οι εφτά νεκροί της Ρουμανίας και ο ένας στη Λάρισα!

Μέσα σε όλα υπάρχει η ποδοσφαιρική ομάδα που ελέγχεται για το πώς θα διαχειριστεί τα συναισθήματά της και πώς θα αγωνιστεί με απόλυτη συγκέντρωση. Μετά τη Γαλλία και την σπουδαία προσπάθεια, ακολούθησε ένα ακόμη καλό 90λεπτο. Είχαμε ένα γεμάτο ποιότητα πρώτο ημίωρο με εξαιρετικούς Γερεμέγεφ, Ντεσπόντοφ και Πέλκα κι από εκεί και πέρα μία άριστη διαχείριση, αλλά και τον τραυματισμό του Κωνσταντέλια. Αυτά είναι τα δύσκολα σε τέτοια περίοδο…

Από εδώ και πέρα πάμε να ζήσουμε το πρωτοφανές:

-Τετάρτη 4/2 ΠΑΟ-ΠΑΟΚ ημιτελικός

- Κυριακή 8/2 Άρης-ΠΑΟΚ

- Τετάρτη 11/2 ΠΑΟΚ-ΠΑΟ και πάλι για κύπελλο

- Κυριακή 15/2 ΠΑΟΚ-ΑΕΚ

- Πέμπτη 19/2 ΠΑΟΚ-Θέλτα

- Κυριακή 22/2 ΑΕΛ-ΠΑΟΚ

- Πέμπτη 26/2 Θέλτα-ΠΑΟΚ

Τι άλλο; Το σίγουρο είναι ότι δεν θα τα κερδίσει όλα! Κανείς στον κόσμο δεν μπορεί να βγει αλώβητος από τέτοιο πρόγραμμα. Θα δούμε που και πώς θα μείνει όρθιος και αν κάποια από όσα ΔΕΝ κερδίσει θα τον βγάλουν από κάποιον στόχο και από ποιον στόχο…

Ο ΠΑΟΚ του Λουτσέσκου είναι πολύ καλά δουλεμένος στο τακτικό κομμάτι και όλοι θαυμάζουν το συνδυαστικό ποδόσφαιρο που παίζει. Θα δούμε πόσο καλός είναι και πνευματικά, κομμάτι που επίσης δεν αφήνει στην τύχη του ο προπονητής της ομάδας. Έφθασε η περίοδος της απόλυτης δοκιμασίας, εκεί όπου βέβαια είναι υποχρεωτικό να ανέβουν πολλοί παίκτες της δεύτερης γραμμής και να δούμε αν καταφέρει να πάρει έναν ακόμη παίκτη στα πλάγια μπακ.

* Μετά το ντέρμπι ΑΕΚ-Ολυμπιακού προέκυψαν διαφωνίες και δηλώσεις για το ποια αποδυτήρια είναι χειρότερα από πλευράς παρουσίας… περίεργων. Τι να πεις; Απλά παρακολουθείς τον κ. Ηλιόπουλο να μιλάει για εισαγγελείς και τον κ. Καραπαππά για τραμπουκισμούς…

* Κάτι τελευταίο. Κάτι ανθρώπινο. Είσαι άνθρωπος… Είσαι; Και κουνάς το δάκτυλο στον νεκρό; Κατηγορείς με τον χειρότερο τρόπο όσους πενθούν νεκρούς; Πόσο λίγος ως… άνθρωπος.