Λουτσέσκου: «Ο τρόπος που δείχνουν τα συναισθήματά τους στον ΠΑΟΚ είναι εντυπωσιακός»

Ο τεχνικός του ΠΑΟΚ, Ραζβάν Λουτσέσκου στάθηκε στα όσα έγιναν αυτή την βδομάδα και ανέφερε μεταξύ άλλων πως είναι εντυπωσιακός ο τρόπος που όλοι δείχνουν τα συναισθήματά τους.

Μπορεί ο ΠΑΟΚ κατάφερε να κερδίσει με 4-1 τον Πανσερραϊκό, ωστόσο όπως ήταν λογικό ο Ραζβάν Λουτσέσκου στάθηκε στο τραγικό δυστύχημα στη Ρουμανία. Αναλυτικά ο Ρουμάνος τεχνικός μιλώντας στην κάμερα της NOVA ανέφερε τα εξής: «Δεν είναι εύκολο να παίζεις σε μια τέτοια κατάσταση, μια λυπημένη εβδομάδα για εμάς. Ξοδέψαμε πολλή ενέργεια σε πνευματικό και σωματικό επίπεδο την Πέμπτη παίζοντας και με 10 παίκτες για μεγάλο διάστημα. Έπρεπε σήμερα να μπούμε απόλυτα συγκεντρωμένοι, χωρίς να δώσουμε ελπίδα στον αντίπαλο και το κάναμε με τον καλύτερο τρόπο.

Κάθε παίκτης που αγωνίστηκε έδωσε τον καλύτερο του εαυτό, έδειξαν ότι έχουν κίνητρο. Και αυτό είναι κάτι που με χαροποιεί.

Είναι μια νίκη για τον κόσμο μας, αλλά και για τη μνήμη των ανθρώπων που έφυγαν.

Δεν περίμενα σε άλλο μέρος οι άνθρωποι να δείξουν τόσο ενωμένοι. Παντού συμβαίνουν τραγωδίες. Εδώ στον ΠΑΟΚ και στη Θεσσαλονίκη όμως αυτό που έγινε ήταν κάτι μοναδικό.

Ο τρόπος με τον οποίο δείχνουν τα συναισθήματά τους για τους ανθρώπους της ομάδας είναι πραγματικά εντυπωσιακός».